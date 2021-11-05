



На 27 ноября в коммуне Емтланд, что славна озером Стуршен и сложной ветровой обстановкой, запланированы две индивидуальные гонки – женская "пятнашка" и мужская "двадцатка".





Ну а пока, как сообщает колумнист Sputnik Руслан Васильев, для белорусской сборной начался заключительный этап подготовки, который согласно плану пройдет в альпийском центре лыжных видов спорта Обертиллиаха.





Причем обратите внимание на "великое воссоединение" белорусской дружины. Женская сборная выдвинулась в Обертиллиах из Рамзау сегодня, а мужская команда, тренировавшаяся в финском Вуокатти, уже с утра четверга находится в пути, который весьма не близок. Ребята рассчитывают оказаться на месте только в ночь на субботу.





Патроны отстреляли

Разумеется, ради подведения итогов сбора наших стреляющих лыжниц я постарался построить мост общения с белорусскими примами, найдя позитивный отклик. Что еще раз подчеркнуло, насколько комфортно и радостно белоруски потренировались в Рамзау. Как говорила мать Тереза: "Чтобы сохранить счастье, им надо делиться".





Олимпийская чемпионка-2018 в эстафете и лучшая гонщица предыдущего розыгрыша Кубка мира в молодежном зачете Динара Алимбекова так отчиталась о снежной вкатке: "Работа у меня прошла без срывов. Выполнила весь объем, предложенный тренерами. Хорошее восстановление, ничего не беспокоит. Этот позитив, и есть главный итог сбора. Как раз то, что нужно для меня сейчас!"





Кстати, очевидно, сколь сосредоточена Динара на тренировочном процессе. Алимбекова – сие не вызывает сомнения – поставила перед собой задачу не распыляться, стать подлинной звездой биатлонного "Белого цирка". Игры-2022 в Китае, являющиеся отличной площадкой для реализации героических амбиций, ее по настоящему манят.





В Вуокатти у Падина весь комплект биатлонистов, а Сола очень любит Рамзау>>>

Конечно, в любой жесткой психологической установке есть свои риски, и они традиционно немалые. Однако тут надо надеяться, что Динара не навредит себе чрезмерным фанатизмом, сумев найти необходимый для будущих побед внутренний баланс.





Естественно, многое зависит и от наставников, чей оптимизм при такой фокусировке еще более радостен. Вот как коротко, но по существу вопроса подвел итоги сбора в Рамзау старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков: "Позитивные результаты. Сделали все что планировали. Погода была нам в помощь – практически идеальная. Кроме того, отмечу важнейшую технологическую тему – отстрел патронов. Наш визит к производителям состоялся. Отстреляли необходимые партии: все в полном порядке".





Наконец, комментарий бронзового призера чемпионата мира-2021 Анны Сола: "Мы здорово поработали в Рамзау! В четверг провели заключительную тренировку, а в пятницу нас ждет дорога. Там мы увидимся с ребятами, тренировавшимися на снегу в финском Вуокатти. Насколько мне известно, в Обертиллиахе вся белорусская сборная будет жить в одном отеле!"





Только один выходной!

Как известно, выезд наших биатлонистов на вкатку в Финляндию организовывался непросто, кое-кому пришлось на пару дней задержаться в Раубичах.





Но в итоге, судя по комментариям, все вышло славно. Тот же старший тренер российский специалист Андрей Падин не скрывал своего удовольствия, отвечая на вопрос о позитивных впечатлениях: "Все в наилучшем виде! Мне трудно найти недостатки".





Так ли уж, провокационно усомнился я, чтобы поинтересоваться: неужели-де, ребята даже не промахиваются вовсе, а финны за все ужины, обеды и завтраки ни разу ничего не пересолили? Андрей Викторович не полез за словом в карман: "Возможно, и промахиваются -- только не при мне! А насчет пересолили – так это ведь индивидуальный вкус. Он у всех разный". Резюмирую: у Падина отличное настроение, он шутит и это должно внушить оптимизм болельщикам.





Тем паче, что наставнику вторили и биатлонисты. Например, Никита Лобастов: "Сбор прошел очень хорошо, к лыжным тренировкам привыкли. Что же касается стрельбы, то главная задача - сохранить качество. Но и повышение скорострельности актуально! Надеюсь в олимпийском сезоне чаще стрелять быстрее, но так, чтобы без потерь в точности. Мы много работаем над этим!"

Теперь слово капитану команды Антону Смольскому: "В четверг утром выдвинулись в долгий путь, рассчитывая 6 ноября быть на месте в Обертиллиахе. Видимо, ночью. Но ничего – потерпим. Благо сбор в Вуокатти понравился. Я остался доволен проделанной работой. Две тренировочные недели совершенно точно пробежали не зря! У нас был всего один день отдыха, но зато все, что запланировали -- сделали. Теперь планы такие: добавить в скорости, и быть готовыми бороться за самые высокие места в гонках Кубка мира".





А потом и на Олимпиаде! Ведь так, Антон?





Резервисты в Идре

В минувший вторник уже в послеобеденный час микроавтобус с резервной командой белорусских биатлонисток после долгих мытарств на польской границе вырвался-таки на евросоюзовские просторы.





А уже в ночь на четверг подопечные нашего известного наставника Василия Лещенко (его заслуги в формировании нынешней олимпийской обоймы для меня несомненны!) расквартировались в шведской Идре, где и проходит нынче вкатка Кудаевой, Пильчук, Ковалевской, Ануфриенко, Шашковой.





Что ж, этим оказались посрамлены те "диванные аналитики", что пророчили катастрофический сценарий: дескать, никто и никуда не поедет. Поехали! Правда, как видите, не в Тюмень, что предполагалось изначально. Не буду скрывать: в "Жемчужине Сибири" поначалу обиделись на белорусов. Но теперь, возможно, даже используют поговорку "все, что не делается – к лучшему".





Дело в том, что ковидная ситуация в "ЖС" достаточно сложная, о чем информируют российские коллеги. В регионе высокая заболеваемость и приняты жесткие карантинные меры. Кроме того руководство комплекса решило сократить количество спортсменов. Так все местные группы биатлонистов и лыжников - кроме национальной команды России и основного состава региональной сборной - выпроводили с базы. Под угрозой находится даже официальный старт сезона на комплексе.





Разумеется, появились и слухи – заболели сотрудники "ЖС". Кроме того, вспомнилось, что год назад именно в осенней Тюмени многим не повезло заразиться COVID-19.





Так что пусть наш резерв тренируется в Идре. Кстати, нельзя забывать истории четырехлетней давности. Все олимпийское межсезонье и первые декабрьские этапы Кубка мира Алимбекова тренировалась вне первого состава. Потом Динару привлекли, и она стала чемпионкой Пхенчхана-2018!





Вспоминая Вовочку

Кстати, об олимпийском отборе: удивительные дела в нем творятся! Международный союз биатлонистов уточнил измененную схему распределения квот на участие в Белых играх-2022.





Суть перемен в следующем: если еще в Пхенчхане-2018 максимальную квоту (6 человек в заявке, 4 в гонке) получали страны, вошедшие в топ-5 Кубка наций по итогам предолимпийского сезона, то нынче будет учитываться весь грядущий декабрьский триместр КМ-2021/2022, да в придачу январские гонки в Оберхофе и Рупольдинге.





Ну ладно, решили так решили. В принципе, может, в таком посыле есть подлинная сермяжная правда? Но объясните такой парадокс: в 12 лучших результатов, согласно которым и произойдет распределение квот, войдут шесть лучших спринтов по сумме очков в Кубке наций, одна лучшая индивидуальная гонка, три лучшие эстафеты, один лучший сингл-микст и одна лучшая смешанная эстафета.





Теперь вопрос: а что делает неолимпийская дисциплина – сингл-микст, в определении олимпийских перспектив? Какого ковида она встряла? С какого рожна сингл-микст окажет влияние на квоты в Китай? Разумеется, эти гонки учитываются в зачете Кубка наций. Но если вы решили изменить систему, то зачем оставили "инородное тело"?





В общем, как приговаривал Вовочка в одном из школьных анекдотов, - "где разум, где логика?!"