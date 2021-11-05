«В мои обязанности будет входить работа с национальной командой, подбор игроков. Работа с юношеской сборной, с U18, U20. Комплектация команды, общение с тренерским штабом. На данный момент это основная задача. В будущем – развитие самого хоккея в Беларуси. Развитие наших юношей, помощь в развитии самых маленьких детей.





Я был вынужден покинуть пост ассистента главного тренера минского «Динамо»? Это не завершение какое-то, это просто переключение на новую должность. Понятно, что я немного буду скучать по работе в роли тренера. Ты находишься на лавке, чувствуешь хоккеистов, чувствуешь игру.





Но этот опыт, который я получил там за два года, поможет мне раскрыться в роли менеджера. В роли человека, который будет смотреть глобально на развитие белорусского хоккея. Смотреть на каждого игрока сверху, общаться с ними, быть в постоянном контакте. Будут новые сложности.





Но в целом та работа, которая была у меня в «Динамо», будет мне помогать в дальнейшем в работе с федерацией хоккея.





Что сейчас происходит в белорусском хоккее? Какое-то поколение мы немножко упустили. Стояли на месте. Как работали до этого, так и продолжали работать. Другие страны, Дания, Норвегия, Франция, перестроились на другой уровень.





Изменился хоккей, изменилась подготовка. Изменились детские тренировки. Все изменилось. А мы немножко остались где-то на месте. Но в последние годы мы добавили в том, что у нас появилось много катков. У детей есть возможность тренироваться.





Нехватка кадров среди детских тренеров, где-то неопытность – с этим сейчас сталкивается федерация. Им тяжело найти кадры, которые будут помогать в детском хоккее. Мы движемся, но нужно время.





Как показывает драфт, люди, которые работали в федерации последние пять лет, что-то дали полезное, и у нас на драфте есть такие хоккеисты. Может, в будущем они заиграют в НХЛ. Наша задача – сохранить то, что есть хорошее, и создать возможности для развития.





Есть ли необходимость в легионерах в сборной? Если нет результата, значит, нужно делать что-то другое. Искать, как достичь результата. Подключение легионеров – это усиление, конкуренция.





Мы должны создать конкурентную среду для белорусов. Пока у нас ее нет, даже с теми легионерами и россиянами, которые у нас есть, этого все равно мало. Конкуренция должна быть еще выше, чтобы у нас был сильная сборная.





Я только за, если мы приглашаем хороших ребят, если они будут создавать конкуренцию белорусам.





Тем более, что ребята, которых мы хотим взять себе, очень хотят помочь, с огромным удовольствием будут играть. Они уже играют в минском «Динамо», те же Горбунов, Варфоломеев, Воронин. Ребята показывают, что отдаются полностью игре за «Динамо» и готовы выступать за сборную. Почему нет, если у них есть желание?», - отметил Грабовский.