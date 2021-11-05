Этапы Кубка мира по различным дисциплинам фристайла пройдут в США и Канаде в декабре и январе. Ранее стало известно, что с 8 ноября изменяются правила въезда в США. Российские вакцины от COVID-19 не вошли в список одобренных, таким образом, члены сборной России не смогут попасть на территорию стран Северной Америки, сообщил «Матч ТВ» президент ФФР Алексей Курашов.





— У нас такая ситуация не только в США, но в Канаде. Для нас Северная Америка вообще проблемная с точки зрения участия в соревнованиях. Это же всё отборочные, квалификационные старты к Олимпиаде, а наши спортсмены попросту не имеют права там участвовать. Мало того, что мы канадские визы с огромнейшим трудом получаем, так мы ими занимаемся с июня.





За четыре года мы прошли половину стран Европы. В этом году нам отказывали в Вене, в Мюнхене, потом в Ереване, потом в Бишкеке. У нас каждодневная переписка с НОК США и НОК Канады. Мы получили все согласования, но в последний момент нам отказывают.





Первая проблема — это получение виз, вторая — въезд в страну. В Канаду вообще въехать невозможно, так как там в приглашении на Кубок мира указано, что участники соревнований, непривитые четырьмя вакцинами Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer не могут участвовать в стартах, — сказал Курашов.





Глава Федерации фристайла России отметил, что российская сторона обратилась в Междунарожный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация лыжного спорта (FIS) с просьбой сохранить принцип честного отбора на Олимпийские игры.





— Мы даже не можем пересечь границу с Канадой. С 1 октября они категорически против послаблений. Мы совместно с Олимпийским комитетом России обращаемся в МОК, НОК США и Канады, есть несколько обращений в FIS, поскольку мы считаем, что это абсолютно неприменимая практика, это искусственное ущемление прав спортсмена из других стран.





Наши спортсмены не могут нормально отбираться на Олимпийские игры. Ставим вопрос переноса этих этапов в другие страны, где есть возможность сохранить принцип фэйр-плэй, либо тогда не делайте эти этапы отборочными к Олимпиаде. Тогда это будет честная подготовка. У нас 60% календаря — это страны Северной Америки.





У нас есть весомая переписка с ними, но мы продолжаем бороться. Организаторы этапов Кубка мира в Канаде игнорируют наши обращения, и говорят, пожалуйста, привейтесь нашими вакцинами.





Мы ответили развернутым письмом, мы сказали, что наши спортсмены привиты российскими вакцинами, причем большинство делало прививки всего три месяца назад. Мы не понимаем, какое сочетание этих вакцин будет между собой, это просто опасно для спортсмена, — добавил президент ФФР.





Курашов не уверен, что все фристайлисты смогут пройти отбор на Олимпиаду.





— Ситуация у нас катастрофическая. Мы уже начали такую жесткую, тут только нелитературное слово подходит, переписку с иностранными федерациями и комитетами. Благодарны Олимпийскому комитету за содействие. Мы все согласования получили, но посольство не записывает и не дает визы.





Первая часть спортсменов у нас получила визы в Бишкеке, вторая — на очереди в Ереване. У нас же каждая дисциплина — это отдельный вид спорта. Мы должны искать окна, чтобы командировать, а это тоже за свой счет. У нас нет уверенности на сегодняшний день, что мы сможем участвовать в соревнованиях и что все наши спортсмены пройдут отбор на Олимпиаду. Ситуация на грани, — резюмировал глава ФРР.





Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.