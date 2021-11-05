Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 14-летний Эли Кадыров, одержал победу техническим нокаутом над представителем Северной Осетии Хетагом Хаткаровым в показательном поединке по правилам любительского бокса на турнире «Время легенд».





Международный турнир по профессиональному боксу «Время легенд» проходил в Грозном в Чечне во Дворце спорта имени Увайса Ахтаева. Соревнования проходили в честь героя России и деда победителя поединка Ахмата Кадырова. Всего в его программу включены 22 боя.





Эли Кадыров досрочно победил Хаткарова в третьем раунде за счет технического нокаута. Бой в весовой категории до 65 кг. состоялся по правилам любительского бокса.





В апреле другой сын главы Чечни, 13-летний Адам Кадыров был признан победителем боя с соперником из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым. При этом, рефери зафиксировал нокдаун, хотя соперник Кадырова уверенно держался на ногах.









Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объяснял решение судьи тем, что секундант Биттирова выбросил полотенце.





Позже Адам Кадыров заявил, что готов провести реванш.







