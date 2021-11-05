+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Неожиданно! "Белорусская ассоциация кёрлинга" тоже попала под "зачистку"

Минюст инициировал ликвидацию общественного объединения «Белорусская ассоциация керлинга».

Неожиданно! "Белорусская ассоциация кёрлинга" тоже попала под "зачистку"
Рассмотрение дела о ликвидации состоится в Верховном суде 16 ноября, сообщается в расписании работы суда.

Судя по сайту организации, для них эта новость станет сюрпризом, отмечает reform.by

Совет общественного объединения планирует провести 30 ноября отчетно-выборную конференцию, на которой хотел бы заслушать отчеты председателя и ревизионной комиссии о проделанной работе за последние 6 лет, а также выбрать новое руководство организации. 

Как раз о 16 ноября Совет принимает предложения.

Напомним, власти Беларуси проводят настоящую «зачистку» НКО — так в КГБ официально назвали ликвидацию общественных организаций, формировавших гражданское общество Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]