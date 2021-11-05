Неожиданно! "Белорусская ассоциация кёрлинга" тоже попала под "зачистку"
Минюст инициировал ликвидацию общественного объединения «Белорусская ассоциация керлинга».
Рассмотрение дела о ликвидации состоится в Верховном суде 16 ноября, сообщается в расписании работы суда.
Судя по сайту организации, для них эта новость станет сюрпризом, отмечает reform.by
Совет общественного объединения планирует провести 30 ноября отчетно-выборную конференцию, на которой хотел бы заслушать отчеты председателя и ревизионной комиссии о проделанной работе за последние 6 лет, а также выбрать новое руководство организации.
Как раз о 16 ноября Совет принимает предложения.
Напомним, власти Беларуси проводят настоящую «зачистку» НКО — так в КГБ официально назвали ликвидацию общественных организаций, формировавших гражданское общество Беларуси.
13:19 05/11/2021
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