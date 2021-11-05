Рассмотрение дела о ликвидации состоится в Верховном суде 16 ноября, сообщается в расписании работы суда.





Судя по сайту организации, для них эта новость станет сюрпризом, отмечает reform.by





Совет общественного объединения планирует провести 30 ноября отчетно-выборную конференцию, на которой хотел бы заслушать отчеты председателя и ревизионной комиссии о проделанной работе за последние 6 лет, а также выбрать новое руководство организации.





Как раз о 16 ноября Совет принимает предложения.





Напомним, власти Беларуси проводят настоящую «зачистку» НКО — так в КГБ официально назвали ликвидацию общественных организаций, формировавших гражданское общество Беларуси.







