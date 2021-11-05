Месси назвал главных фаворитов нынешней Лиги чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметил высокую конкуренцию в Лиге чемпионов в борьбе за трофей.
— Мы являемся одним из основных кандидатов на победу, но не единственным. Все говорят о «ПСЖ» из-за игроков, но игроки других клубов работают вместе уже много лет, эти команды также подписали хороших футболистов. Это «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Челси», — сказал Месси в интервью beIN SPORTS.
Месси в составе «Барселоны» четыре раза становился победителем Лиги чемпионов — в сезонах-2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15.
13:19 05/11/2021
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