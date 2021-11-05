











— Мы являемся одним из основных кандидатов на победу, но не единственным. Все говорят о «ПСЖ» из-за игроков, но игроки других клубов работают вместе уже много лет, эти команды также подписали хороших футболистов. Это «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Челси», — сказал Месси в интервью beIN SPORTS.





Месси в составе «Барселоны» четыре раза становился победителем Лиги чемпионов — в сезонах-2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15.