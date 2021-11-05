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Слуцкая считает неправильной идею добавлять баллы фигуристкам за возраст

Идея присваивать дополнительные баллы за возраст фигуристок во время выступления кажется неправильной, считает двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая.


Ранее с такой инициативой выступил тренер Александр Жулин.

— Если за каждый год будут прибавлять баллов по 50, тогда да, это будет мотивацией для спортсменок. Однако один балл ничего не даст в глобальном смысле. Это не та мотивация, за которую люди готовы разрываться на тысячу мелких медвежат. Давайте ещё будем прибавлять очки за красивые камни на костюме. Вышла на лёд симпатичная девочка — баллов десять дадим, а другая слишком обычная — ей минус десять поставим. Чушь какая-то. Почему всё сводится к каким-то внешним данным, а не к наполнению программы? Это всё же неправильно, — сказала Слуцкая.

Жулин ранее высказал мнение, что спортсменкам необходимо добавлять один балл на соревнованиях за каждый год возраста, начиная с 17 лет.
Sportbox
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