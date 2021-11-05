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Три белоруса попали в рейтинг 10 лучших молодых игроков КХЛ

КХЛ составила рейтинг десяти лучших молодых игроков лиги. В нем оказалось сразу три белорусских хоккеиста.

На седьмую строчку лига поместила форварда "Динамо" Илью Усова. Усов в 23 матчах регулярного чемпионата набрал 15 (5+10) очков, а в недавней встрече против московских одноклубников вышел на лед в роли ассистента капитана. Также Илья — лучший среди всей команды по показателю полезности ("+10").

Шестая строчка в рейтинге досталась голкиперу "Северстали" Константину Шостаку. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей (в одном из них сыграл "на ноль") при коэффициенте надежности 1.79 и 93.2% отраженных бросков.

Топ-3 открыл голкипер минского "Динамо" Алексей Колосов. Колосов в нынешнем сезоне сыграл 14 матчей и победил в девяти. Его показатель полезности — 2.24, процент отраженных бросков — 91.9.

Лучшим молодым игроком КХЛ признан нападающий московского "Динамо" Дмитрий Рашевский, — пишет сайт ФХБ.
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