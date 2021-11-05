- В видео, где ты прощаешься с "Динамо", ты сказал, что хотел бы вернуться в Брест в качестве игрока. Это реально?





- Почему бы и нет! Но уже после тридцати лет, на закате карьеры. Сейчас мне не хотелось бы играть в белорусском чемпионате, нужно пробовать свои силы на уровне повыше. Да и дело в том, что расставание с клубом прошло, мягко говоря, очень плохо. Все началось еще на стадии подготовки моего перехода в "Торпедо". Трансфер чуть не сорвался из-за того, как долго брестчане оттачивали бюрократические моменты. По этой причине я первые четыре-пять дней в Москве не мог приступить к тренировкам. К тому же, я поссорился с генеральным директором из-за премиальных. В начале сезоны оговаривалось, что команде будут их выплачивать, но первые "премки" ребятам пришли уже после моего отъезда в Москву. Я связывался с руководством "Динамо" с вопросом, будут ли мне перечисляться заработанные деньги? В ответ услышал, что мне они "не положены". Интересно получается, я сделал немалый вклад во многие победы брестчан в этом сезоне, а премиальные, как оказалось, не заслужил?! Если не ошибаюсь, на моем счету шесть или семь победных голов...





- Как на эту ситуацию отреагировали в команде?





- Коллектив там оставляет желать лучшего, конечно. Нет уже той семейной атмосферы, какая была при Кисляке, Нехайчике... И уже, думаю, не будет. Много раз слышал о том, что мои одноклубники могли себе позволить наговорить гадостей обо мне за моей спиной. Тем смешнее, что в лицо они это никогда не говорили. Наверняка знали, что я бы за словом и действием в карман не полез, поэтому опасались (улыбаясь). Да и в руководстве, как мне показалось, работают люди, которые не знают элементарных вещей. Зато не могу предъявить претензии тренерскому штабу, мы расстались на взаимном уважении... Все эти конфликты с руководством, недомолвки в команде заставляют с грустью вспоминать времена, когда в команде был Александр Зайцев, жаль, конечно, что он решил уйти, хотя очень любил команду, делал для Бреста праздник...





- Что ты испытывал в тот момент? Злость, обиду, безразличие?





Проанализировал произошедшее и понял, что это сделает меня сильнее. Ну действительно: смешно слушать о том, что футболисты, с которыми ты обедал за одним столом, потом за твоей спиной поливают тебя грязью, а в лицо ничего не могут сказать. При этом я не хочу обобщать, в "Динамо" есть классные ребята: Серега Лынько, Рома Степанов, еще несколько ребят. Про них я могу сказать одно: мужики!