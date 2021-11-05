



В связи с тяжелой ситуацией, что у вас в команде, могли бы вы обратиться к лиге, чтобы два гостевых матча перенесли на декабрь, когда будет пауза?

Мы обращались, но нам не пошли навстречу, — цитирует Перепехина пресс-служба минского "Динамо".



