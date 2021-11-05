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Павел Перепехин: мы обращались в КХЛ с просьбой перенести матчи, но нам не пошли навстречу

И.о. главного тренера минского "Динамо" Павел Перепехин после игры с "Торпедо" (0:4) рассказал, что КХЛ не стала переносить матчи "зубров", которые попали в сложную ситуацию из-за вируса.


В связи с тяжелой ситуацией, что у вас в команде, могли бы вы обратиться к лиге, чтобы два гостевых матча перенесли на декабрь, когда будет пауза?
Мы обращались, но нам не пошли навстречу, — цитирует Перепехина пресс-служба минского "Динамо".
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