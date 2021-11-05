Сборная Беларуси по теннису уступила команде Австралии в Кубке Билли Джин Кинг с общим счетом 1:2 и не смогла пробиться в полуфинал турнира, пишет sputnik.by





За австралийками остались оба одиночных матча: Айла Томлянович была сильнее Александры Соснович (4:6, 6:2, 6:3), а Сторм Сандерс выиграла у Юлии Готовко (6:3, 6:3).

Парная встреча, которая к тому момента уже не имела турнирного значения, завершилась в пользу белорусок. Общий счет в матче - 1:2. С такими же цифрами на табло закончился поединок с бельгийками, и белоруски заняли последнее место в группе.





В полуфинал турнира вышла сборная Австралии, которая сыграет с командой Швейцарией. Также на этой стадии между собой сыграют Россия и США. Полуфиналы пройдут 5 ноября, финал - 6 ноября.

Напомним, что белорусская национальная сборная по теннису входит в 12 лучших сборных планеты. Однако выступить в полном составе на турнире не удалось: по разным причинам не приняли участие Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Ольга Говорцова.





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Предыдущее название Кубка Билли Джин Кинг - Кубок Федерации. В прошлом году соревнования были переименованы в честь легендарной американской теннисистки. Это крупнейшие международные командные состязания в женском теннисе.





Белорусская сборная играет на турнире с 1994 года, лучшее достижение - второе место в 2017 году (турнир прошел в Минске).