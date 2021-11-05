



В полуфинале 4 ноября белорус был сильнее Савелия Садомы из России.





Таким образом команда Беларуси гарантировала себе две медали мирового первенства. В категории до 48 кг Евгений Кармильчик стал бронзовым призером турнира.





В нынешнем ЧМ по боксу принимает участие рекордное количество боксеров – 650, которые представляют 105 стран мира.

Соревнования впервые в истории AIBA проходят в 13 весовых категориях.





Фото: noc.by



