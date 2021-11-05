+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусский боксер вышел в финал чемпионата мира

Алексей Алферов вышел в финал чемпионата мира, проходящего в Сербии, в весовой категории до 80 кг.


В полуфинале 4 ноября белорус был сильнее Савелия Садомы из России.

Таким образом команда Беларуси гарантировала себе две медали мирового первенства. В категории до 48 кг Евгений Кармильчик стал бронзовым призером турнира.

В нынешнем ЧМ по боксу принимает участие рекордное количество боксеров – 650, которые представляют 105 стран мира.
 
Соревнования впервые в истории AIBA проходят в 13 весовых категориях.

Фото: noc.by
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]