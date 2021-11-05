Белорусский боксер вышел в финал чемпионата мира
Алексей Алферов вышел в финал чемпионата мира, проходящего в Сербии, в весовой категории до 80 кг.
В полуфинале 4 ноября белорус был сильнее Савелия Садомы из России.
Таким образом команда Беларуси гарантировала себе две медали мирового первенства. В категории до 48 кг Евгений Кармильчик стал бронзовым призером турнира.
В нынешнем ЧМ по боксу принимает участие рекордное количество боксеров – 650, которые представляют 105 стран мира.
Соревнования впервые в истории AIBA проходят в 13 весовых категориях.
Фото: noc.by
07:40 05/11/2021
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