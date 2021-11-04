Сегодня в Нижнем Новгороде «зубры» уступили — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).





Это третье поражение минчан подряд, отмечают naviny





В этом выезде «бело-голубые» проведут еще одну игру — 6 ноября они в 17:00 начнут противоборство со «Спартаком», после чего сыграют четыре матча дома, соперниками в которых у них будут:





15.11. — «Локомотив»;

17.11. — «Северсталь»;

19.11. — ЦСКА;

21.11. — «Сибирь».