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И снова поражение: минское "Динамо" всухую проиграло в гостях "Торпедо"

«Сухим» поражением начало минское «Динамо» очередную выездную серию в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022.

Сегодня в Нижнем Новгороде «зубры» уступили — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Это третье поражение минчан подряд, отмечают naviny

В этом выезде «бело-голубые» проведут еще одну игру — 6 ноября они в 17:00  начнут противоборство со «Спартаком», после чего сыграют четыре матча дома, соперниками в которых у них будут:

15.11. — «Локомотив»;
17.11. — «Северсталь»;
19.11. — ЦСКА;
21.11. — «Сибирь».
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