Российского хоккеиста словили на допинге
Валерию Ничушкину грозит четыре года дисквалификации, он может пропустить вторую Олимпиаду подряд.
Российский хоккеист Валерий Ничушкин может быть отстранён от международных соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. ВАДА раскопало новую историю из многострадальной Олимпиады в Сочи.
2013 год 18-летний Ничушкин провёл ударно. Он заиграл в основе родного «Трактора» и дошёл с командой до финала Кубка Гагарина. Он выступал за юниорскую и молодёжную сборные России, а в овертайме матча за бронзу на МЧМ в Уфе положил канадцам голешник, который с восхищением вспоминают до сих пор.
Летом мощного, пробивного Ничушкина выбрали на драфте НХЛ под общим 10-м номером, уехал за океан и с ходу залетел в основу «Далласа», да как! К зиме он уже играл в первом звене и был пятым бомбардиром команды, а Яромир Ягр прочил ему статус суперзвезды.
«Ничушкин как танк, ещё никогда не видел, чтобы кто-то в таком возрасте так доминировал. У него есть и мощь, и техника, у этого парня есть все качества, чтобы стать лучшим игроком мира», — говорил легендарный чех.
Валерий играл с таким напором и вдохновением, что в сборной России не могли не заметить. Он получил вызов на Олимпиаду и стал самым молодым игроком той сборной.
Казалось, что пламя допингового скандала в Сочи обошло хоккей стороной, но сейчас полыхнуло. Как стало известно «Чемпионату», проба Ничушкина, которую брали во время подготовки к Олимпиаде, дала положительный результат на тестостерон. Теперь ему грозит дисквалификация на четыре года, ВАДА уже уведомило РУСАДА о ситуации.
Ничушкин выступает в «Колорадо» (сейчас он находится в списке травмированных). Лучшим игроком мира, как предсказывал Ягр, Валерий, к сожалению, не стал. Более того, в 2016 году он даже на пару лет возвращался в Россию, а затем вновь отправился за океан.
В «Далласе» у него не пошло, в первый сезон после возвращения он стал рекордсменом НХЛ, не забросив ни одной шайбы и при этом не получив ни одного удаления в 57 матчах сезона.
Перебравшись в «Колорадо», Ничушкин открыл себя с новой стороны. Сейчас это – всё тот же силовой форвард, но уже нижних звеньев, который нашёл себя при игре в меньшинстве и сдерживании ведущих игроков соперника, а отличная скорость и габариты стабильно приносят ему 20-30 очков за сезон.
Надо отметить, что на будущем Ничушкина в НХЛ эта ситуация сказаться не должна – заокеанская лига сама проверяет своих игроков на допинг и не принимает во внимание наказания, наложенные ВАДА.
Ничушкин – полезный игрок, хотя в этом году из-за травмы он пока сыграл только один матч. Естественно, он входит в число кандидатов в сборную России на Олимпиаду.
Любопытно, что Ничушкин может пропустить вторую Олимпиаду подряд. Перед Пхёнчханом МОК не выдал приглашения ряду игроков хоккейной сборной, в числе который оказался Валерий.
Тогда его имя в списке вызвало большое удивление – его-то за что? Может, за ту самую пробу, результаты которой всплыли только сейчас?
Впрочем, нападающий позже рассказывал, что дорогу в Корею ему закрыли из-за того, что он выступал на сочинской Олимпиаде:
«Думаю, всё из-за того, что я был в Сочи. Потому что спортсменов из других видов спорта тех, кто был в Сочи, тоже не допускали. Павел Дацюк и Илья Ковальчук, конечно тоже были в Сочи, но они мировые звезды, у меня такого имени нет.
Я никогда не имел никакого отношения к допингу и на меня безосновательно бросили тень. Если допинг, предъявите конкретные доказательства, если таковых нет, то это дискриминация. Я же знаю, что никакого отношения к допингу не имею и никаких доказательств, значит, просто в природе быть не может».
20:22 04/11/2021
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