"Дайте Левандовскому награду, черт возьми! Иначе я отдам ему свою!" — приводит слова Мирамонтеса FCB Insede со ссылкой на Carrusel Deportivo.





В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски забил 22 мяча и отдал две результативные передачи в 16 матчах.





Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 29 ноября в Париже.