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Обладатель "Золотого мяча"-1960: Дайте Левандовскому награду, иначе я отдам ему свою!

Бывший полузащитник "Барселоны" Луис Суарес Мирамонтес, обладатель "Золотого мяча" — 1960 высказался о том, кто должен получить награду в 2021 году.

"Дайте Левандовскому награду, черт возьми! Иначе я отдам ему свою!" — приводит слова Мирамонтеса FCB Insede со ссылкой на Carrusel Deportivo.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски забил 22 мяча и отдал две результативные передачи в 16 матчах. 

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 29 ноября в Париже.
Источник: pressball.by
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