Беларуски лишились шанса выйти в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Беларуски проиграли австралийкам «одиночки» и лишились шанса выйти в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Белорусские теннисистки сегодня покинут выступления в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
Сегодня Юлия Готовко и Александра Саснович не смогли в своих «одиночках» переиграть соответственно Сторм Сэндерс (3:6, 3:6) и Айлу Томлянович (6:4, 2:6, 3:6).
В поединке Беларусь-Австралия предстоит еще парная встреча, которая на судьбу беларуской команды уже никак не повлияет.
Напомним, в первом матче наша команда уступила бельгийкам — 1:2.
Источник: naviny
18:49 04/11/2021
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