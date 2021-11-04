Белорусские теннисистки сегодня покинут выступления в рамках Кубка Билли Джин Кинг.





Сегодня Юлия Готовко и Александра Саснович не смогли в своих «одиночках» переиграть соответственно Сторм Сэндерс (3:6, 3:6) и Айлу Томлянович (6:4, 2:6, 3:6).





В поединке Беларусь-Австралия предстоит еще парная встреча, которая на судьбу беларуской команды уже никак не повлияет.





Напомним, в первом матче наша команда уступила бельгийкам — 1:2.