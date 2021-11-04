







Хотя независимые друг от друга инсайдерские источники твердят: подобные намерения работодатель не вынашивает. К тому же перечисляются конкретные имена преемников. Обратим на них внимание и мы, взвесив "за" и "против" каждого, пишет football.by.





Дмитрий Молош





За. Когда место главкома в БАТЭ пустеет, фигура Молоша припоминается уже регулярно. Почему нет, если в прошлом году экс-защитник "желто-синих" признавался: "БАТЭ — клуб, в котором вырос, как игрок, делал первые тренерские шаги… Поэтому работу в другой команде внутри страны на этом этапе посчитал бы даже предательством по отношению к Борисову". Много ли с тех пор воды утекло? Достаточно, чтобы тренерский опыт Молоша стал богаче, причем и не просто ассистентский. Он попробовал себя в роли главного в "Лиепае", с которой завоевал Кубок страны — уже о чем-то да говорит. После увольнения из латвийского коллектива пока нигде не трудоустроился — еще одна причина, чтобы боссам БАТЭ навести мосты с Дмитрием. Входил в тренерский штаб Алексея Баги, о чьей работе в городе преимущественно добрая память, а значит, чужим на "Борисов-Арене" не будет — лишний довод на чаше весов.





Против. Отыскать серьезные аргументы "против" в случае с Молошем действительно сложновато. Они вроде бы и есть, но все притянуты за уши. Полугодовая пауза в тренерской карьере — с одной стороны, мало, а с другой — тоже срок. Два года вне белорусского первенства — то же самое. Успехи в чемпионате Латвии, безусловно, заслуживают внимания и похвалы, хотя и преувеличивать их не стоит — уровень конкуренции в нашей "вышке" все же тамошний превосходит.





Артем Радьков





За. Еще один бывший защитник команды, который находится, скажем так, на этапе становления в качестве главного в тренерском штабе. Постигровая карьера у Артема началась в "Энергетике", где он трудился помощником на протяжении четырех лет. Потом была служба в аналогичной роли в молодежной сборной и возвращение в БАТЭ в идентичном ассистентском статусе. А вот в свободное плавание он отправился только в 2021-м, когда стал преемником Виталия Жуковского в "Ислочи". С которой, к слову, может финишировать ровно на том же седьмом месте, что и в прошлом сезоне предшественник. Пожалуй, это скорее хорошо, чем плохо. Опять-таки, девять лет, проведенных в общей сложности в БАТЭ футболистом, — тоже немаловажная деталь, делающая Радькова приоритетной кандидатурой.





Против. Прямо сейчас Радьков остается рулевым "Ислочи". Предложение же от БАТЭ — это не только серьезный вызов, но и большая ответственность. А еще, как показывает практика последних лет, — риск остаться без работы по ходу сезона, что обычно более характерно для минского "Динамо" и солигорского "Шахтера". Пойдет ли на него Радьков, если вдруг в Борисове выбор падет на него, или сочтет, что из стана "желто-синих" могут и позвать дважды — например, когда сам Артем Александрович наберется должного опыта? Пока его маловато.

Александр Михайлов





За. Преимущества повышения главного тренера дублирующего состава до основной команды очевидны. Не надо долго изучать рынок свободных тренерских рук или согласовывать прочие детали контракта, включая право на формирование собственного штаба. Не требуется сильно раскошеливаться, а нынешний БАТЭ обязан жить по средствам и экономить на многих расходных статьях. К тому же задача омоложения коллектива по-прежнему актуальна — и кто, как не коуч резервистов, знает возможности собственных клубных воспитанников? Вдобавок с ними достижения уже есть — победа в чемпионате Беларуси-2019. На данный момент в таблице дублеров БАТЭ располагается на второй позиции — позади минских динамовцев.





Против. Вместе с тем в составе БАТЭ есть Павел Нехайчик и Максим Бордачев — ветераны и почти одногодки 36-летнего Михайлова. С ними, как ни крути, придется находить общий язык — как это получится, большой вопрос. Одно дело быть авторитетом для молодежи, другое — для бывалых и "сборников". Ну и самое опасное — бэкграунд Михайлова на уровне главных команд элиты нулевой совершенно — то есть, меньший, чем у любого из конкурентов на должность.

Иван Биончик





За. Кандидатура Биончика на замещение вакантного поста будет однозначно обсуждаться и рассматриваться в это межсезонье — и не только в Борисове. Да хоть бы при случае в том же солигорском "Шахтере", где Алексей Бага предпочитает не загадывать о будущем. Все-таки работа Ивана Сергеевича в "Гомеле" как минимум заслуживает оценки "хорошо", пусть даже его клуб не дотянется до пьедестала и пусть даже уступит "Руху" в борьбе за четвертое место. Ибо из прошлогоднего представителя первой лиги наставник слепил (вернее, долепил) команду, готовую претендовать на еврокубки. И через месяц в ежегодном итоговом опросе фамилия Биончика наверняка станет называться среди лучших тренеров страны. Есть опыт работы главным в высшей лиге, в том числе весьма успешный, — раз; плюс теоретически может убедить проследовать за собой в Борисов гомельских лидеров — два.





Против. Биончик — единственный в этом списке, у кого "желто-синего" прошлого в биографии нет вовсе. Поиграть за БАТЭ ему в свое время не довелось, да и как тренер никакого отношения к самому титулованному клубу Беларуси до сих пор не имел. Конечно, его руководство вроде бы уже не замыкается на том, чтобы утверждать в должности только рулевых, однажды прошедших через систему вице-чемпионов страны. Тем не менее при прочих равных совсем закрывать на данный пункт в резюме Андрей Капский не будет. И здесь, надо сказать, есть еще одно обстоятельство, говорящее не в пользу коуча "Гомеля". Дело в том, что в "Луче", "Днепре" и даже теперешнем "Гомеле" перед ним не ставились такие высокие задачи, какие будут вменены в Борисове. А там — и Лига конференций, пока незнакомая высота для 36-летнего специалиста…



