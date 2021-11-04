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Белорусский боксер Евгений Кармильчик завоевал медаль ЧМ для Беларуси

Белорус уступил в полуфинале казахстанскому спортсмену Темиртасу Жусупову, но по правилам бокса все равно получил награду.



Белорусский боксер Евгений Кармильчик завоевал бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Сербии в категории до 48 килограммов.

На пути в полуфинал белорус последовательно победил спортсменов из Шри-Ланки, Кении и Монголии, пишет Sputnik. Выйти в финал не получилось, соперник из Казахстана был сильнее. Но успех Кармильчика все равно трудно переоценить: до этого медаль на соревнованиях такого уровня последний раз завоевывал Дмитрий Асанов, у него тоже "бронза", только в весовой категории до 56 кг.

Впервые в истории ЧМ по боксу победители получат по 100 тысяч долларов, серебряные призеры – по 50 тысяч, бронзовые – по 25 тысяч. Общий призовой фонд ЧМ в Сербии составляет $2,6 млн.
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