







Белорусский боксер Евгений Кармильчик завоевал бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Сербии в категории до 48 килограммов.





На пути в полуфинал белорус последовательно победил спортсменов из Шри-Ланки, Кении и Монголии, пишет Sputnik. Выйти в финал не получилось, соперник из Казахстана был сильнее. Но успех Кармильчика все равно трудно переоценить: до этого медаль на соревнованиях такого уровня последний раз завоевывал Дмитрий Асанов, у него тоже "бронза", только в весовой категории до 56 кг.





Впервые в истории ЧМ по боксу победители получат по 100 тысяч долларов, серебряные призеры – по 50 тысяч, бронзовые – по 25 тысяч. Общий призовой фонд ЧМ в Сербии составляет $2,6 млн.



