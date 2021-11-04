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Экс-защитник «Шахтёра» решил сменить хоккей на бокс

Бывший защитник солигорского «Шахтёра» Демид Лучников дебютирует в боксе, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

Демид Лучников (t.me/vbros_po_bortu)

Его бой с Лоикчоном Хочиевым состоится сегодня в Екатеринбурге, пишет belarushockey.com. Организацией поединка занимается известный уральский промоушен RCC, где Лучников пока выступает на разогреве. 

До этого самой известной боевой акцией Лучникова стала драка с хоккеистами минской «Юности» Максимом Парфеевцом и Андреем Антоновым. Это было год с лишним назад, когда задиристый игрок пробовал выбить для себя контракт в «Шахтёре».
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