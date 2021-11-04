Демид Лучников (t.me/vbros_po_bortu)





Лоикчоном Хочиевым состоится сегодня в Екатеринбурге, Его бой ссостоится сегодня в Екатеринбурге, пишет belarushockey.com. Организацией поединка занимается известный уральский промоушен RCC, где Лучников пока выступает на разогреве.





До этого самой известной боевой акцией Лучникова стала драка с хоккеистами минской «Юности» Максимом Парфеевцом и Андреем Антоновым. Это было год с лишним назад, когда задиристый игрок пробовал выбить для себя контракт в «Шахтёре».