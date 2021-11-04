Экс-защитник «Шахтёра» решил сменить хоккей на бокс
Бывший защитник солигорского «Шахтёра» Демид Лучников дебютирует в боксе, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».
Демид Лучников (t.me/vbros_po_bortu)
Его бой с Лоикчоном Хочиевым состоится сегодня в Екатеринбурге, пишет belarushockey.com. Организацией поединка занимается известный уральский промоушен RCC, где Лучников пока выступает на разогреве.
До этого самой известной боевой акцией Лучникова стала драка с хоккеистами минской «Юности» Максимом Парфеевцом и Андреем Антоновым. Это было год с лишним назад, когда задиристый игрок пробовал выбить для себя контракт в «Шахтёре».
16:19 04/11/2021
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