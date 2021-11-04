



Ранее извинений у клуба потребовал председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко. В противном случае он обещал обратиться в Федерацию футбола или правоохранительные органы.





А весь сыр-бор разгорелся из-за игрока “Островца” Георгия Читанавы, который в своих соцсетях допустил нецензурные выражения после игры с ФК “Малорита”, пишет 1reg.by.





“С глубоким прискорбием узнал о том что игрок вашего клуба Георгий Читанава имеет в своей голове некие сексуальные девиации и фантазии о том, что он сделал с городом Малорита. Что характерно, при этом в игре между клубами города Малорита и Островeц данный персонаж не участвовал. Считаю, что данный поступок недостоин игрока вашего прекрасного клуба. Говорят, что он нарушил как минимум 7 пунктов контракта своим поведением. В связи с этим, требую: 1. Принесение публичных извинений руководством клуба в адрес города Малорита и его жителей. 2. Расторжение контракта с данным игроком”, – написал в обращении к клубу Михаил Баценко.





В итоге, футбольный клуб написал на своих страницах:





“Футбольный клуб «Островец» всегда выступает за соблюдение норм морали и этики. Произошедшая ситуация, связанная с размещением информации оскорбительного характера в одной из соцсетей нашим игроком Георгием Читанавой, стала предметом для внутреннего разбирательства. Данный инцидент рассмотрен на собрании коллектива. Все работники ФК «Островец» резко осудили этот крайне необдуманный поступок Г.Читанавы и поддержали точку зрения клуба в том, что подобное поведение неприемлемо, а подобные публичные высказывания недопустимы. Футболист Георгий Читанава поступил необдуманно, не осознавая, что этим поступком наносит репутационный ущерб Клубу. Его действия противоречили некоторым условиям контракта, поэтому в качестве наказания к нему были приняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания. В свою очередь Г.Читанава признаёт, что в тот момент, поддавшись эмоциям, поступил сгоряча, не думая о последствиях, раскаивается и переживает из-за сложившейся ситуации.





За высказывания нашего футболиста, от имени всего клуба приносим извинения жителям города Малорита”.