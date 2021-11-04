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Павел Перепехин ненадолго стал главным тренером минского "Динамо"

Белорусскому хоккейному клубу предстоит в четверг сыграть в гостевом матче чемпионата КХЛ у нижегородского "Торпедо".

© ХК "Динамо-Минск"

Ближайшие два матча Павел Перепехин будет исполняющим обязанности главного тренера минского "Динамо", сообщила пресс-служба "зубров".

В стане "зубров" бушует вирус, пишет Sputnik.by из-за чего на матч с "Торпедо" минчане поехали без 13 игроков основного состава.

Из-за травм на матч не поехали Якуб Крейчик, Марио Кемпе, Игорь Мартынов, Илья Шинкевич и Роман Горбунов.

По медицинским показаниям не смогли отправиться на выезд Алексей Колосов, Сергей Большаков, Антон Линдхольм, Лукас Бенгтссон, Сергей Сапего, Денис Мосалев, Александр Суворов, Павел Варфоломеев. У всех хоккеистов отрицательные тесты на коронавирус, но они чувствуют недомогание. Такая же напасть затронула и главного тренера минского "Динамо" Крэйга Вудкрофта.

Также из-за плохого самочувствия тренер Андрей Мезин пропустит две ближайшие игры "зубров". Оба специалиста остаются на связи с тренерским штабом и игроками, дистанционно принимают участие в подготовке к матчам.

Встреча с "Торпедо" начнется в четверг в 17:00. На данный момент после 24 матчей минчане имеют на своем счету 30 баллов и занимают пятую строчку в турнирной таблице конференции "Запад".
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