Пожалуй, ключевое слово в предыдущем абзаце «закончились». Все соседи «Немана», «Витебска», «Днепра», «Гомеля» оказались недолговечными. Впрочем, Брест стал лишь четвертым городом, помимо Минска, который заимел в высшей лиге свое локальное дерби.





А первыми стали Витебск и Могилев. Город на Западной Двине в первом чемпионате представляли две команды — участник второй лиги чемпионата СССР КИМ (правопреемником которого считается нынешний «Витебск») и СКБ-«Локомотив» (в дальнейшем просто «Локомотив»), пишет Football.by. Впрочем, главный футбольный клуб города очень так часто менял названия, что потом тоже десять лет побыл «Локомотивом». Но здесь речь не о нем, а о других «железнодожниках», попавших в сильнейший дивизион как бронзовые призеры последнего чемпионата БССР. Главным тренером команды был местный специалист Виктор Равков. А среди игроков главной звездой слыл нынешний наставник молодежной сборной Сергей Ясинский, вернувшийся тогда в новорожденную Беларусь из польской «Ягеллонии».





Сергей Ясинский





Он с 8 голами стал вторым бомбардиром первого чемпионата, который проводился в один круг, уступив только Андрею Скоробогатько (11). При этом всего «железнодорожники», занявшие предпоследнее место, забили 16 мячей.





По итогам первого чемпионата никто не вылетал, и «Локо» остался еще на три года. Лучшим достижением витебских «железнодорожников» стало десятое место. В 1995-м они заняли последнее и вылетели. Потом еще было три сезона в Д2, и столько же — в Д3. А вот в XXI век клуб уже не вступил — сезон-2000 оказался последним.





Могилевское дерби оставило в истории чемпионатов Беларуси куда более заметный след, чем витебское. Тут дело в том, что у «Торпедо» с берегов Днепра и бэкграуд был куда более внушительный, по сравнению с тем же витебским «Локомотивом». И еще и Михаил Басс против Валерия Стрельцова!





«Торпедо» было создано еще в 1959 году. В «золотом» для белорусского футбола 1982-м стало чемпионом БССР. Все успехи могилевских «автозаводцев» связаны с персоной Михаила Басса, которого можно назвать белорусским Ги Ру — так долго он руководил командой.

Михаил Басс. Фото tennis_mogilev

Правда, в отличие от легенды французского «Осера», чемпионат со своими ребятами он не выиграл (если не считать БССР), но чуть не завоевал Кубок Беларуси. В 1995-м торпедовцы дошли до финала, в котором встречались с «Динамо-93». Долго вели в счете благодаря голу Олега Кузьменка, но все-таки не удержали преимущество, а потом уступили в драматичной серии пенальти – 6:7. А мечта попасть в еврокубки была так близка…





Кузьменка можно уверенно называть легендой «Торпедо». Он играл за «автозаводцев» до самого вылета команды из высшей лиги и был их главной ударной силой в нападении . Всего могилевчане отыграли в сильнейшем дивизионе 10 чемпионатов, правда, лучшим достижением стало седьмое место в первом. Но и кроме Кузьменка через команду Басса прошло много известных игроков: Александр Седнев, Виталий Ланько, Ярослав Свердлов, Эдуард Болтрушевич, Андрей Скоробогатько, Сергей Ясинский, опять же…





После вылета из высшей лиги «Торпедо» еще пять сезонов играло в первой, а потом прекратило существование. Была попытка возродить клуб, и в 2015 году он заявился во вторую лигу, но сей раз все очень быстро закончилось.





Могилев также вошел в историю, как единственный город, кроме столицы, который в одном сезоне был представлен стразу тремя командами в «вышке». В Д2 чемпионата Беларуси с первого розыгрыша выступала команда «Сельмаш», которая в 1994-м стала «Трансмашем». А через два года с первого места вышла в элитный дивизион. В вышке за могилевчан играли уже упомянутые здесь Скоробогатько и Седнев, а также Вадим Бразовский, украинец Алексей Багнюк, Евгений Козлов, ставший потом чемпионом с «Днепром». «Трансмаш» занял 14-е место, опередив земляков из «Торпедо» и солигорский «Шахтер», что позволило ему сохранить прописку в высшей лиге. Но, в итоге, никто в том сезоне не вылетел, потому что минская «Атака» распалась, а «Трансмаш» объединился с «Днепром». Через год Могилев праздновал завоевание «золота».





Еще одной могилевской командой в высшей лиге в 2008 году стал «Савит». Этот клуб близок к современному «Руху» тем, что являлся абсолютно частным проектом. Запомнился футбольной формой «в яблоках». К сожалению, его спонсором был не Apple, поэтому прожил проект всего три года. Фирма «Савит» занималась экспортом овощей и фруктов. Ее руководитель Виталий Нис, будучи заядлым поклонником футбола, решил быть не просто болельщиком, а создать свой клуб.





Начало было отличным. «Савит» вихрем пронесся через минор и через два года после создания играл уже высшей лиге. На тот момент такое быстрое восхождение удалось совершить только БАТЭ и минскому «Локомотиву». Сейчас таких клубов, конечно, больше — тот же «Рух» тоже в их числе.





Но все-таки этот проект оказался большой авантюрой. Чемпионат-2008 оказался вообще стал «черным» для частных клубов. В тот год решили, что высшую лигу надо сокращать, поэтому вылетали трое. В итоге, в хвосте оказались столичный «Локомотив», «Савит» и «Дарида». Последние двое после этого вообще прекратили существование. Владельцы «яблочных» вдруг поняли, что содержать профессиональный футбольный клуб это слишком дорогое удовольствие (по некоторым данным за три года было потрачено $2 млн), причем удовольствия то и не всегда достижимо. Однако судьба этого клуба не остановила многих других последователей Виталия Ниса, которые тоже решили поиграть в футбольный менеджер в реале.





ЧБ-2008. Савит - Динамо Мн. - 1:4. Фото Алексея Галицкого.





Тем не менее нельзя сказать, что «Савит» не оставил после себя никакого следа и не сделал ничего хорошего. Например, этот клуб стал стартовой ступенькой в тренерской карьере Александр Седнева.





Бонус

Бобруйск — единственный районный центр, в котором одновременно играли две команды высшей лиги. В 1993 году к уже выступавшему там «Фандоку» присоединился «Шинник» (будущая «Белшина»). За «Фандок» выступали братья Свирковы, братья Градобоевы, Андрей Хрипач, Кирилл Савостиков, Олег Черепнев, Виктор Кукар, Виталий Тараканов, Сергей Яромко, Андрей Хлебосолов и даже юный Александр Кульчий... В 1994 году эта банда вышла в финал Кубка Беларуси, и, несмотря на поражение, попала в еврокубки. Казалось, даже,что «Фандок» сможет пройти первый раунд, после того как в первом матче он выиграл у албанский «Тираны» 4:1. Однако в ответном поединке бобруйчане умудрились проиграть на выезде 0:3. Через пару лет команды не стало, а большинство ее игроков продолжили карьеру в «Белшине».





В Гродно и Гомеле «вторые клубы» добирались максимум до первой лиги. Но и их ждала одна участь. «Кардан Флайерс» и «Белкард», ЗЛиН и ДСК — теперь это имена из статистических справочников. При этом в большинстве случаев, не считая, наверное, могилевского «Торпедо», «вторые клубы» не пользовались особой популярностью у болельщиков и были нужны, как зайцу пятая нога, местным властям. Вот и у «Руха» в Бресте пока не получается стать по-настоящему своим. И удастся ли когда-нибудь?