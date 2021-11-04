- Это совместное решение, которое приняли с руководством минского "Динамо" и Федерации хоккея Беларуси. У нас общие задачи – развитие молодых игроков и хоккея в целом.





Для меня это будет новый опыт. Большую часть своей жизни я провел в профессиональном хоккее. Последние два с половиной года работал ассистентом главного тренера в "Динамо". Плюс в августе трудился еще и в сборной Беларуси. Мне очень нравилось то, чем я занимался, но сейчас для меня открылись новые возможности принести пользу любимому виду спорта.





Хочу, чтобы болельщики минского "Динамо" знали: я продолжаю помогать в команде. Постоянно работаю со многими ребятами, выхожу с ними на лед, нахожусь в контакте со всеми тренерами и руководством. По большому счету, я никуда не ухожу, просто должность называется иначе. Я по-прежнему хочу развиваться и как тренер, и возможно, этот новый опыт позволит мне увидеть новые грани хоккея.





Считаю, что у нас есть отличная перспектива: в последующие четыре года продолжить начатое дело и пробиться на Олимпиаду. У нас уже формируется боеспособный резерв молодых хоккеистов, за которыми надо следить, помогать им. Например, проводить тренинг-кэмпы, чтобы ребята чувствовали: они на виду, двери в сборную открыты. Мой опыт работы в "Динамо" даст дополнительные возможности скоординировать и усилить эти процессы.





Работа уже идет: впереди сбор национальной команды и турнир в Словении.

Вникаю во все вопросы, налаживаю связь с тренерами всех сборных. Надо всем ребятам дать возможность проявить себя. Может, не все попадут в сборную, но у нас будет общая картина и понимание с кем в будущем работать в национальной команде и в "Динамо". По этим вопросам постоянно общаюсь с Крэйгом Вудкрофтом, мы детально планируем эту работу.





Я достаточно хорошо знаю и нового председателя ФХБ, мы уже наладили общение. Думаю, мои советы по усилению спортивной составляющей работы федерации будут полезны, — цитирует Грабовского пресс-служба "Динамо".



