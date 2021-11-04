







На 51-й минуте матча 11-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" нападающий упал на газон и схватился за грудь. Позднее Агуэро был доставлен в больницу.





Агуэро в нынешнем сезоне провел в чемпионате Испании четыре матча, в которых забил один мяч.



