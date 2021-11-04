Агуэро может завершить карьеру из-за состояния здоровья
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро переживает, что не сможет продолжить карьеру из-за состояния здоровья. Cтало известно, что аргентинский форвард пропустит три месяца из-за проблем с сердцем.
На 51-й минуте матча 11-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" нападающий упал на газон и схватился за грудь. Позднее Агуэро был доставлен в больницу.
Агуэро в нынешнем сезоне провел в чемпионате Испании четыре матча, в которых забил один мяч.
11:45 04/11/2021
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