



- Создается такое ощущение, что до сих пор не зажила червоточина после расставания с Ариной Соболенко и вы боитесь, что с Контавейт может то же самое произойти.





- Было безумно больно, что все закончилось так. Для Арины я готов был сделать все, что угодно. И я, кажется, говорил, что больше ни с кем у меня не будет так же. Но статистика вещь упрямая. Отношения между тренером и игроком – это как ситуация в браке: количество разводов никакого оптимизма не внушает, когда идешь под венец. Я пытаюсь быть более реалистичным. Естественно, будут спады, будут ссоры, проблемы и здесь вопрос в том, как мы будем действовать. В целом я психологически понимаю, что, если я смог преодолеть предыдущий разрыв, то я могу это выдержать.





- Ментально вы стали сильнее?





- Да, я надеюсь на это. Закалил характер уж точно, обрел понимание, что можно вытерпеть многое и выжить. Главное – желание и уверенность в собственных силах. Я из этого пытался извлечь для себя максимум. Урок на всю жизнь.





- Контавейт сказала, что вы научили ее больше верить в себя, добавили позитива – это причина успеха. А Соболенко в то же время сказала, что после расставания с вами стало меньше негатива, она почувствовала себя спокойнее, увереннее. Судя по всему, вы сделали счастливее обеих. Можете прокомментировать эти высказывания?





- Понимаю, что где-то мог быть вольный перевод, но, если че� �веку лучше без тебя, что ты можешь сделать? Явно сдвиги в результатах у Арины есть и, возможно, ей необходимо было то, чего не хватало в работе со мной. Я старался как мог, но прыгать выше головы не умею.





- Сейчас вы сдерживаете себя в общении с Анетт?





- Я надеюсь, что стал мудрее. Конечно, какие-то вещи я меняю в своем подходе. Честно, не могу себя критиковать так сильно, как хотелось бы. Я не умаляю своих косяков, но, когда игрок считает, что тренер где-то мешает, неважно уже, что думает тренер. Ты можешь говорить игроку, что не мешаешь, а пытаешься помочь. А игрок говорит: "Нет, я не хочу это, я хочу другое. Ты мне мешаешь".





Наверное, где-то эти отношения себя исчерпали и надо было двигаться дальше. Возможно, не будь того эпизода работы с Ариной, я не смог бы дать Аннет то, что я ей даю сейчас. Время расставит все по своим местам. Наверное, надо будет интервью делать где-то через пару лет и уже задавать повторный вопрос: "Правильное это было решение или нет?" — сказал Турсунов Metaratings.ru





Турсунов и Соболенко начали сотрудничество в 2018 году. Под руководством россиянина белорусская теннисистка выиграла дебютный титул в WTA на турнире в Нью-Хейвене, побеждала в Ухане и Шэньчжэне, а в конце января 2019 года вошла в топ-10. Однако после US Open-2019 Соболенко объявила о прекращении сотрудничества с Турсуновым.