







"В 17 лет добавлять один балл, в 18 — два...", - сказал Жулин.





По его словам, тело меняется с возрастом. "И думаю, что такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеру", — заявил специалист.





В качестве примера Жулин привел российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которой 17 декабря исполнится 25 лет. На минувшем Гран-при Канады она выиграла серебро, выполнив сложнейшие элементы.





Жулин считает, что Туктамышева должна представлять Россию на Олимпийских играх в Пекине.





К слову, три года назад Жулин выразил мнение, что на взрослом уровне должны соревноваться спортсменки старше 17 лет.