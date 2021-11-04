Тренер предложил добавлять фигуристкам баллы за возраст
Российский тренер Александр Жулин выступил с предложением ставить дополнительные баллы за возраст фигуристкам, пишет Sputnik Япония.
"В 17 лет добавлять один балл, в 18 — два...", - сказал Жулин.
По его словам, тело меняется с возрастом. "И думаю, что такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеру", — заявил специалист.
В качестве примера Жулин привел российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которой 17 декабря исполнится 25 лет. На минувшем Гран-при Канады она выиграла серебро, выполнив сложнейшие элементы.
Жулин считает, что Туктамышева должна представлять Россию на Олимпийских играх в Пекине.
К слову, три года назад Жулин выразил мнение, что на взрослом уровне должны соревноваться спортсменки старше 17 лет.
10:04 04/11/2021
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