Андрей Орловский: готов подраться с Федором Емельяненко в Москве
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский готов провести бой с Федором Емельяненко.
Готов подраться с Федором даже в Москве. Я не слышал, чтобы Дэйна Уайт говорил о заинтересованности в подписании Емельяненко, пишет Прессбол.
Я читал его интервью про Федора — там совершенно другое. Так что Федор еще не в UFC, даже разговоров нет.
Не думаю, что Скотт Кокер отпустит его в Bellator. А говорить можно все, что хочешь. Я работник UFC на данный момент, и там относятся ко мне очень хорошо.
По текущему контракту мне осталось провести один-два боя. Надо будет уточнить у менеджера, — сказал Орловский на ютуб-канале "Ушатайка: Спорт-Экспресс".
Фото: karate.ru
07:36 04/11/2021
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