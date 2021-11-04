Готов подраться с Федором даже в Москве. Я не слышал, чтобы Дэйна Уайт говорил о заинтересованности в подписании Емельяненко, пишет Прессбол.





Я читал его интервью про Федора — там совершенно другое. Так что Федор еще не в UFC, даже разговоров нет.





Не думаю, что Скотт Кокер отпустит его в Bellator. А говорить можно все, что хочешь. Я работник UFC на данный момент, и там относятся ко мне очень хорошо.





По текущему контракту мне осталось провести один-два боя. Надо будет уточнить у менеджера, — сказал Орловский на ютуб-канале "Ушатайка: Спорт-Экспресс".





Фото: karate.ru