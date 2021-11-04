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Андрей Орловский: готов подраться с Федором Емельяненко в Москве

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский готов провести бой с Федором Емельяненко.

Готов подраться с Федором даже в Москве. Я не слышал, чтобы Дэйна Уайт говорил о заинтересованности в подписании Емельяненко, пишет Прессбол.

Я читал его интервью про Федора — там совершенно другое. Так что Федор еще не в UFC, даже разговоров нет.

Не думаю, что Скотт Кокер отпустит его в Bellator. А говорить можно все, что хочешь. Я работник UFC на данный момент, и там относятся ко мне очень хорошо.

По текущему контракту мне осталось провести один-два боя. Надо будет уточнить у менеджера, — сказал Орловский на ютуб-канале "Ушатайка: Спорт-Экспресс".

Фото: karate.ru
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