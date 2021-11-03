Обсуждали ли вы с Аннет, ее менеджерами или компанией, которая проводила отбор для тренеров, ситуацию с Соболенко? Что произошло, из-за чего поссорились, не произойдет ли такое с Аннет?





Если бы мне задали вопрос, я бы ответил — я сам не знаю, что произошло.





До сих пор не понимаю, пишет Прессбол, что, зачем и почему. Как-то так получилось, что конфликт вырос на ровном месте. Работодателей все равно интересует результат работы. Я думаю, что никто никакой гарантии дать не может. Никто не сможет гарантировать, что не будет конфликтов, что не произойдет то, чего никто не предвидел. В женском туре конфликтов очень много. Это нормальная история.





Есть такой термин "тренерская карусель", когда тренеры идут по кругу. Сейчас Эмма Радукану, которая выиграла US Open, увольняет людей, с которыми она работала. Естественно, все в шоке. Если бы мне сейчас кто-то позвонил из ее команды и спросил, хочу ли я тренировать ее, я бы дрожал от страха, потому что ты не знаешь, когда тебя уволят.





Помимо того, что ты тренер, ты еще и обычный человек и у тебя есть страхи, переживания, эмоции и чувства. С работодателем мы не обсуждали вопрос о ситуации с Ариной, они сказали, что им понравилось работа, которая была проделана ранее. Спросили, как я вижу игру Аннет, изменения в ее игровом процессе. Я написал список вещей, которые было бы неплохо внедрить в ее игру. Они прогнали этот момент через нее, ей понравилось, мы решили пообщаться.





Мы поговорили два раза и договорились поработать пробный период. Конечно, какие-то переживания по поводу нового человека в команде у любого игрока есть. Тренерская работа во многом не техническая и не тактическая. Главное понимать, что человек чувствует, что ему можно сказать, а что нельзя, когда ему нужна поддержка. Эти моменты часто выходят на первый план. Где-то надо корректировать технические и тактические вещи, но всему свое время.





Я очень долго ездил без тренера, потому что не мог найти себе человека, который бы видел мою игру так, как видел ее я. К каждой кастрюле должна быть своя крышечка.





Вы можете сравнить Арину и Аннет, как девушек, как теннисисток, как людей?





Как девушек или людей сравнивать в данном контексте смысла нет. С точки зрения тенниса, понятно, что Арина гораздо сильнее физически. Мне кажется, что ей более привычно действовать интуитивно и на эмоциях во время игры. Если ее "зарядить" исключительно на логику, ей будет тяжело, потому что для нее это менее привычно.





Аннет привыкла прогонять информацию через голову. Она действует менее инстинктивно и более осознано, чем Арина. Когда ты можешь подать со скоростью 180 км/ч, то твоя игра строится по-другому, приобретает другие краски, чем когда ты подаешь 165 км/ч. Заставить Аннет играть в силовой теннис будет глупостью. Ей 25, и силовой теннис — это не тот стиль игры, который она проповедовала.





Да, можно что-то добавлять, что-то приукрашивать, но суть игры у них разная. Если Арина более инстинктивная, то Аннет больше анализирует ситуацию, прорабатывает информацию, принимает более взвешенные решения. У обеих есть свои плюсы и минусы. Надо понимать, с кем ты работаешь и что ожидаешь от такого склада характера, — сказал Турсунов Metaratings.ru.





Турсунов и Соболенко начали сотрудничество в 2018 году. Под руководством россиянина белорусская теннисистка выиграла дебютный титул в WTA на турнире в Нью-Хейвене, побеждала в Ухане и Шэньчжэне, а в конце января 2019 года вошла в топ-10. Однако после US Open-2019 Соболенко объявила о прекращении сотрудничества с Турсуновым.



















