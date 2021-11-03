Злоумышленники, укравшие у российской теннисистки Елены Весниной олимпийские медали и чемпионский перстень, вернули их спортсменке вместе с букетом цветов и коробкой конфет. Об этом Веснина сообщила на странице в Instagram.





«Воры вернули медали. Преступники подкинули медали. <...> Медали, конечно, оперативники тут же забрали на биологическую экспертизу, поэтому еще несколько недель я их не видела», — отметила Веснина.









По ее словам, По ее словам, пишет РБК, медали вернули необычным способом: поздно вечером курьер привез спортсменке букет и коробку шоколадных конфет, в которой находились украденные награды и перстень олимпийских чемпионов. «Романтики с большой дороги», — добавила Веснина.





Теннисистка призналась, что не надеялась на возвращение медалей и случившееся стало для нее неожиданностью. По ее словам, преступников ищет полиция. «Сейчас стараюсь не вспоминать об этом, жизнь продолжается, и я уверена, что добро все равно победит», — сказала спортсменка.





Теннисистка сообщила об ограблении 12 сентября. Воры пробрались в дом, пока Веснина с мужем были в отъезде. Вернувшись, супруги обнаружили пропажу двух олимпийских медалей — золотой и серебряной, злоумышленники также взломали сейф и украли драгоценности. Спортсменка обратилась в полицию.





Весниной 35 лет, она завоевала серебро Олимпиады-2020 в Токио в миксте. В 2016 году она выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в паре с Екатериной Макаровой. Россиянка брала паузу в карьере в связи с рождением дочери, но вернулась ради выступления в Токио.























