Азаренко снова в Совете игроков WTA





Состоялись выборы в Совет игроков WTA на 2021-2023 годы. В него избраны две новые участницы.





Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вернулась в Совет, куда входила с 2017 по 2019 год.





Наша соотечественница представляет игроков из топ-20 рейтинга. Также в Совет вошла Магда Линетт, которая будет представлять игроков второй полусотни.





Отметим, в Совет также входят: Слоун Стивенс (представляет топ-20), Донна Векич (топ-20), Йоханна Конта (топ-20), Кристина Младенович (21-50), Габриэла Дабровски (21+ и парный разряд), Кристина Макхейл (101+ и парный разряд).





Любопытно, что переизбранные Стивенс, Векич, Конта и Младенович уже не занимают те позиции в рейтинге, которые представляют.