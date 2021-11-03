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Азаренко снова в Совете игроков WTA

Белоруска представляет игроков из топ-20.


Состоялись выборы в Совет игроков WTA на 2021-2023 годы. В него избраны две новые участницы.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вернулась в Совет, куда входила с 2017 по 2019 год. 

Наша соотечественница представляет игроков из топ-20 рейтинга. Также в Совет вошла Магда Линетт, которая будет представлять игроков второй полусотни.

Отметим, в Совет также входят: Слоун Стивенс (представляет топ-20), Донна Векич (топ-20), Йоханна Конта (топ-20), Кристина Младенович (21-50), Габриэла Дабровски (21+ и парный разряд), Кристина Макхейл (101+ и парный разряд).

Любопытно, что переизбранные Стивенс, Векич, Конта и Младенович уже не занимают те позиции в рейтинге, которые представляют.
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