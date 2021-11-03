Иван Кульбаков (vk.com)





«Ещё одно нетипичное подписание в исполнении московского «Динамо». О том, что бело-голубым не помешает ещё один вратарь, эксперты говорили давно. Но вряд ли кто-то мог предположить, что этим вратарём будет Иван Кульбаков. Этот 25-летний белорус начинал свою профессиональную карьеру за океаном, а в КХЛ решил пробиваться через Высшую лигу. Засветиться помог уверенный сезон за «Нефтяник». В прошлом году Кульбаков конкурировал c Максимом Третьяком и Алексеем Красиковым в «Сочи», а недавно попробовал закрепиться в «Витязе», пишет belarushockey.com. Получив три матча на просмотровом контракте, Иван добыл две победы, а в выездном матче с «Динамо» сделал 45 сейвов! Видимо, именно тогда белорусский страж ворот и приглянулся бело-голубым.





Динамовцы забрали Кульбакова буквально из-под носа у «Витязя», благо регламент этого не запрещает. Но в первом же матче после заключения двухлетнего одностороннего контракта новичок пропустил с первого броска, а после третьей шайбы был заменён», - цитирует журналиста официальный сайт КХЛ.