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Дмитрий Ерыкалов: Динамовцы забрали Кульбакова буквально из-под носа у «Витязя»

Известный российский журналист Дмитрий Ерыкалов прокомментировал переход белорусского вратаря Ивана Кульбакова в московское «Динамо».

Иван Кульбаков (vk.com)

«Ещё одно нетипичное подписание в исполнении московского «Динамо». О том, что бело-голубым не помешает ещё один вратарь, эксперты говорили давно. Но вряд ли кто-то мог предположить, что этим вратарём будет Иван Кульбаков. Этот 25-летний белорус начинал свою профессиональную карьеру за океаном, а в КХЛ решил пробиваться через Высшую лигу. Засветиться помог уверенный сезон за «Нефтяник». В прошлом году Кульбаков конкурировал c Максимом Третьяком и Алексеем Красиковым в «Сочи», а недавно попробовал закрепиться в «Витязе», пишет belarushockey.com. Получив три матча на просмотровом контракте, Иван добыл две победы, а в выездном матче с «Динамо» сделал 45 сейвов! Видимо, именно тогда белорусский страж ворот и приглянулся бело-голубым. 

Динамовцы забрали Кульбакова буквально из-под носа у «Витязя», благо регламент этого не запрещает. Но в первом же матче после заключения двухлетнего одностороннего контракта новичок пропустил с первого броска, а после третьей шайбы был заменён», - цитирует журналиста официальный сайт КХЛ.
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