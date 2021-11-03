



Дабы разобраться, каким он может быть, корреспондент football.by изучил регламентирующие документы БФФ, наткнулся еще на ряд странностей, а также понял, что грядущей зимой все снова будет решаться на ходу.

Вообще, разговоры о странном устройстве регламента нашего чемпионата возникают едва ли не каждый год. Зачастую там находятся пункты, которые можно трактовать на практике по-разному, из-за чего возникают недоразумения. В нынешнем году такой пример — формулировка с пятой заменой, из-за чего не так давно уже случился казус в Жодино, на матче между "Торпедо"-БелАЗом и "Сморгонью".





Согласно пункту 4.7 Регламента чемпионата, для команд высшей лиги разрешено четыре замены. При этом каждая команда имеет право на одну дополнительную (пятую), при которой на поле может выйти игрок гражданин Республики Беларуси 1999 года рождения и младше. Как было видно в реальности, некоторые судьи (как минчанин Виталий Онихимовский) трактовали это таким образом, что эта замена, собственно, должна быть пятой в очереди, поэтому не дал выйти на поле бразильцу Фабрисио Ойе, хотя до этого торпедовцы уже провели замену в формате "лимитчик на лимитчика".





Впрочем, это частная формулировка, которая просто нуждается в корректировке. Ее можно вынести за скобки, равно как и некоторые случаи, когда на регламент закрывали глаза. Ну, вы, может, помните уникальный пример, когда могилевский "Днепр" в первой лиге играл в Лиде в манишках, потому что внезапно форма команд оказалась одинаково синей и ни у кого не было запасного комплекта (как так вышло — даже придумать сложно, но главное, эпизод вообще не повлек за собой серьезных последствий). Не говорим уже и совсем о мелочах, вроде времени заполнения предматчевого протокола (не позднее, чем за 60 минут до стартового свистка), которое выполняется далеко не всегда, зато с разными последствиями.





Но мы сейчас о другом. Противоречивые новости из стана разных клубов заставляют думать, что состав лиг в следующем сезоне будет выглядеть далеко не так, как это представляется на данный момент, исходя из чисто спортивных результатов. И, вероятно, это вынудит Дом футбола проявлять чудеса изворотливости.





Да, самоликвидация "Спутника" из высшей лиги мало на что влияет — в первую лигу просто опустится одна "Сморгонь", а переходные матчи состоятся по плану — между 14-й командой элиты и 3-й командой Д2. Но что будет, если за речицким клубом последует еще кто-то — ведь такая информация, пусть и не подтвержденная официально, уже появлялась и по поводу "Руха" (который вообще может завоевать право сыграть в Лиге конференций), и по поводу "Энергетика"-БГУ, у которого, собственно, есть шансы и самому попасть в эти переходные матчи. Что тогда





Или, например, о ротации между командами первой и второй лиг. В положении о переходных матчах на сайте федерации до сих пор написано, что должны быть "стыки" и там — между командами с 14-го места первой лиги (15-я и 16-я должны вылетать напрямую) и "командой второй лиги, занявшей 3-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2021 года". Ну, то есть вариант начала сезона. Вот только в первой лиге в итоге стартовало всего 12 команд, а никакой итоговой турнирной таблицы второй лиги не существует, потому что финальный этап представляет собой сетку плей-офф. Только это было решено уже потом, незадолго до старта сезона, на ходу…





Когда расформировался "Спутник", на ходу пришлось решать, как определить пятую команду, которая получит право повышения в классе из Д3. В положении о чемпионате 2021 года среди команд второй лиги на сайте АБФФ в разделе "Регламентирующие документы", кстати, упоминаний ни о каком плей-офф вообще нет… В результате, помимо полуфиналов, все участники которого это право уже имеют, разыгрываются и матчи за 5-8 места, и победитель "малого плей-офф" также может идти в первую лигу. А может, и не идти, ведь не стоит забывать о еще нескольких нюансах.









Во-первых, согласно пункту 3.8.1 Регламента, ни один клуб, принимающий участие в одном лиговом соревновании, не может прямо или косвенно быть участником (учредителем) любого другого клуба… Именно поэтому петриковскому "Шахтеру" при любом результате нельзя было бы в первую лигу. Именно поэтому "Днепр-Юни" не сможет повыситься в классе, пока в Д2 играет основная команда могилевского "Днепра". Именно поэтому "Малорита" перестала быть "Динамо-Брест-1960" и стала, собственно, "Малоритой", и теперь рвется во второй дивизион.





Во-вторых, не все из завоевавших право повышения в классе, намерены им воспользоваться. Такие звоночки, например, уже приходят из солигорского "Партизана" или "Осиповичей". Это означает, что по остаточному принципу у нас комплектуется не только вторая лига, но и первая. Впрочем, это отдельная история…





Все это, конечно, можно списать на форс-мажор, ведь ликвидацию или исчезновение очередного клуба действительно заранее предугадать невозможно. Да, в уравнении все еще много неизвестных. Но гораздо примечательнее другое. Например, то, что в прошлом сезоне уже случался казус с переходными матчами. "Слуцк" и "Крумкачы" провели два поединка, в которых представители элиты завоевали право остаться в "вышке". Затем вдруг расформировалась "Городея", и возник вопрос — кому можно претендовать на повышение в классе, а кому нет. Возник у всех, кроме федерации, которая на ходу вдруг решила, что "воронам" уже нельзя, раз они проиграли в "стыках". Ну, вы помните, что в высшую лигу тогда зашла финишировавшая на шестом месте "Сморгонь" (это самая низкая позиция, с которой клубы первой лиги могут претендовать на повышение, согласно регламенту).





А теперь вопрос: как изменился регламент после этих споров? Никак! В него, раз уж на то пошло, даже не был включен пункт, согласно которому команда, проигравшая в переходных матчах, не может претендовать на повышение в классе, если появится вакантное место! И что теперь? Получается, если ориентироваться на опыт прошлого года, то тем же "Крумкачам" или "Днепру", рассчитывая на исчезновение одного или нескольких клубов из "вышки", проще оставаться на четвертом месте, не участвовать ни в каких "стыках" и быть, что называется, первыми на очереди. Ведь не будут же в федерации, руководствуясь в прошлом году одной логикой, сейчас руководствоваться другой? Или будут?





И еще: в прошлом году случившуюся ситуацию с ротацией и переходными матчами еще можно было назвать непредвиденной или форс-мажорной. Но сейчас — у вас нет стойкого ощущения, что в Доме футбола просто оставляют себе пространство для маневра? Ведь уже сейчас очевидно, что многие важные и судьбоносные для многих клубов вопросы в очередной раз придется решать на ходу…



