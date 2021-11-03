Любители напряженных биатлонных баталий уже готовятся к приближающемуся сезону 2021-2022. Стартует он в субботу 27 ноября. В этот день состоятся сразу две индивидуальных гонки: первыми на лыжню выйдут женщины, затем - мужчины, пишет Belarus.kp.ru. Местом проведения первых стартов выбран шведский Эстерсунд. Днем позже, 28 ноября, и женщины, и мужчины сразятся в спринте.









Динара Алимбекова делится в инстаграм яркими снимками. Фото: соцсети





Всего в этом сезоне запланировано проведение сразу десяти этапов Кубка мира. Первый и второй - Эстерсунд. Третий состоится в австрийском Хохфильцене (10-12 декабря 2021 года), четвертый - во Франции, в Анси (16-19 декабря 2021 года), пятый - в немецком Оберхофе (6-9 января 2022 года).





Местом проведения шестого этапа определена все та же Германия: здесь, в Рупольдинге, гонки пройдут с 12 по 16 января будущего года. Затем биатлонисты переезжают в Антхольц-Антерсельва: старты седьмого этапа там назначены на 20-23 января. Они обещают быть очень насыщенными и напряженными: запланированы мужская и женская индивидуальные гонки, масс-старты, эстафеты.





После этого в графике - Зимние Олимпийские игры: элита мирового биатлона будет сражаться за медали в Пекине с 5 по 19 февраля.





Понятно, что на Олимпиаде выложиться нужно по максимуму.





Но затем силы нужно найти на три заключительных этапа: 3-6 марта в финском Контиолахти стартует 8 сезон, девятый (10-13 марта) запланирован в Эстонии, в маленьком городке на юге страны под названием Отеля.





Ну а с 17 по 20 марта 2022 года в Осло-Холменколлене в рамках финишного этапа выяснится, кто из биатлонистов получит заветные Хрустальные глобусы.





Белорусские битлонистки к предстоящим напряженным стартам готовятся давно и последовательно. Некоторые из них в своих соцсетях делятся подробностями тренировок. Фото, чаще всего, выходят атмосферными: горы, солнце, яркий снег.





Например, у Динары Алимбековой, фотографии именно такие, но не лишены и, скажем так, правильно выбранного ракурса.





«Лишних слов не нужно. Скажу лишь то, что сбор закончился, а мы еще на недельку здесь остались, для тренировок, конечно же», - так подписала Динара фотографию, которая, судя по локации, сделана в австрийских горах в Северных Альпах (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены - Авт.).





Поклонники Динары в частности и белорусской сборной по биатлону в целом в комментариях проявили изрядное чувство юмора: «Я бы там тоже на недельку осталась», - написал кто-то.





Другие же отправляли битлонистам добрые слова эмоциональной поддержки.





«Динара и все девочки и мальчики белорусской команды! Болею только за Вас! Даже если не все будет гладко - все равно от меня ждите только веры и поддержки!» - прокомментировала фотографию Алимбековой одна из ее подписчиц.





Ирина Кривко. Фото: соцсети









Очень часто фотографии с тренировок публикует у себя в Инстаграм и другая белорусская стреляющая лыжница - Ирина Кривко. Фотографии эти вполне можно сравнить с фотообоями: от видов гор и природы захватывает дух. Да и сама Ирина делится своим восторгом: «Место, куда хочется вернуться 1000 раз», - написала она под одним из снимков.





В общем, тренировки идут - активно и на потрясающих своей красотой горных трассах, ну а как именно будут выступать наши члены белорусской команды по биатлону – мы узнаем уже очень скоро.





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