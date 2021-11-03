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Владельцы «Манчестер Сити» могут купить часть акций «Спартака»

Во вторник вечером в СМИ появилась неожиданная информация о том, что владеющие «Манчестер Сити» шейхи из ОАЭ якобы ведут переговоры о покупке примерно 20% акций московского «Спартака».


Сообщается, пишет Gooool365.org, что известный эмиратский спортивный холдинг «City Football Group», базирующийся в Великобритании, намерен выкупить 20-процентную часть акций «красно-белых». Данной компании также принадлежит «Манчестер Сити».

По информации ресурса, в настоящий момент в российской столице пребывают 3 английских представителя «CFG». 30-го октября они присутствовали на встрече между «Спартаком» и «Ростовом». Также представители организации побывали в офисе «красно-белых» и на базе команды.

Для «Спартака» текущий сезон складывается не слишком удачно. По итогам 13 туров подопечные Руя Витории находятся лишь на 9-й строчке в РПЛ, имея в своем активе 18 очков.
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