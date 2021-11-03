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Теннисистка Шуай Пэн обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии

Двукратная чемпионка парных "Больших шлемов" Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Вчера она сделала заявление на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, но вскоре пост был удален.

 

После этого был заблокирован поиск по ее имени и по слову "теннис". Сегодня на Weibo было невозможно опубликовать посты с именами Пэн Шуай и Чжана Гаоли, причем даже без ссылки на обвинения: появлялось предупреждение, что сообщение нарушает "соответствующие законы и правила". На странице Пэн были отключены комментарии.

В посте Пэн рассказала, что чиновник напал на нее более 10 лет назад, еще во время его службы в Комитете КПК в Тяньцзине, и они долгое время не виделись. Около трех лет назад, уже когда Чжан вышел в отставку, он пригласил Пэн поиграть в теннис с ним и его женой, а затем на обед у них дома. Там он вновь заставил Пэн заняться с ним сексом. В итоге Пэн согласилась на роман с Чжаном, который продолжался до недавнего времени, пишет Прессбол.

В посте Пэн признает, что не сможет представить доказательства обвинений. Чжан в частности опасался, что Пэн может записывать их встречи, передает sports.ru.
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