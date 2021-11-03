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Хоккеисты "Салавата Юлаева" заболели после игры в Минске

Несколько хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» заболели после игры с минским «Динамо», которое с трудом набрало три звена на матч с московскими одноклубниками, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».


Минчане с трудом набрали звена на встречу с московским «Динамо», а после матча игроки и тренеры кашляли во время интервью. 

Но на этом история не закончилась. Вирус проник в ряды «Салавата Юлаева». Более пяти человек основного состава пропустят предстоящий матч с «Амуром» из-за болезни.

Игра «Салавата Юлаева» с «Амуром» началась сегодня в 17:00.
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