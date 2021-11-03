







Но на этом история не закончилась. Вирус проник в ряды «Салавата Юлаева». Более пяти человек основного состава пропустят предстоящий матч с «Амуром» из-за болезни.





Игра «Салавата Юлаева» с «Амуром» началась сегодня в 17:00.







