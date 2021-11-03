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Роман Юпатов: Видно, что для НХЛ Протас немножко сыроват

Главный тренер «Витебска» Роман Юпатов объяснил, почему его команда так успешно выступает в нынешнем сезоне и оценил дебют в НХЛ своего воспитанника Алексея Протаса.


«Нужно на ситуацию смотреть с истоков. Изначально в Витебске была создана хорошая организация, через которую прошло очень много хоккеистов. Потом это все было потеряно. Был бардак несусветный.

Затем поменялся руководитель. Его фанатизм, отношение к делу поменяло ход событий. Все пошло в том направлении, в котором должно двигаться. Надо работать, а не жаловаться. В интервью постоянное нытье, жалобы: то состава не хватает, то людей не хватает, перестроения у них какие-то идут. А надо просто работать. В экстралиге все в одинаковых условиях, у всех одинаковое количество людей, как молодых, так и старых. Бюджеты у всех примерно одинаковые. Конечно, есть небольшая разбежка между нами и «Юностью», «Шахтером». У них есть премиальные за игру, у нас их нет.

Алексей Протас? Видно, что для НХЛ он немножко сыроват. Не надо обманывать друг друга, а реально смотреть на вещи. Он еще не до конца сформировался, у него этот процесс еще идет. В Америке ему дозировано дают нагрузки. У него все еще впереди. Он очень сильно прибавил в «Динамо», - сказал Юпатов в программе «Спорт-Кадр».
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