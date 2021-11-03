Так заболейте же и вы все? Кашляющий Вудкрофт пришел на пресс-конференцию без маски
На послематчевой пресс-конференции главный тренер белорусской хоккейной команды Крэйг Вудкрофт заявил, что "команду поразил вирус".
Этим он оправдал очередной проигрыш московскому "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:7 в пользу москвичей.
Вместе с тем, сам Вудкрофт, несмотря на "вирус в команде" и на то, что сам кашлял во время общения с прессой, не удосужился надеть маску. По принципу "заболел я - так заболейте же все остальные"?
на видео с 36-ой минуты
10:59 03/11/2021
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