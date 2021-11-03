Этим он оправдал очередной проигрыш московскому "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:7 в пользу москвичей.





Вместе с тем, сам Вудкрофт, несмотря на "вирус в команде" и на то, что сам кашлял во время общения с прессой, не удосужился надеть маску. По принципу "заболел я - так заболейте же все остальные"?





на видео с 36-ой минуты