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Месси выбыл из состава ПСЖ и пропустит матч Лиги чемпионов из-за травмы

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустит матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», который состоится 3 ноября. Об этом сообщается на сайте клуба.




«Лионель Месси испытывает дискомфорт в подколенном сухожилии и боль в колене после удара», — сообщили в клубе.

Помимо этого матч пропустят защитник Серхио Рамос, который продолжает тренироваться по индивидуальной программе, Марко Вератти, он продолжает восстановление после повреждения косой мышцы, и Лендро Паредес, повредивший четырехглавую мышцу бедра.

Матч между ПСЖ и «РБ Лейпциг» состоится 3 ноября в Германии и начнется в 23:00 мск. Первый матч между командами завершился победой ПСЖ со счетом 3:2.

Лионель Месси перешел в ПСЖ летом этого года. Он присоединился к французскому клубу в качестве свободного агента, после того как закончился срок действия его контракта с «Барселоной».

Нападающий не смог продлить контракт с испанским клубом из-за финансовых ограничений, которые действуют в Испании.

После переезда во Францию Месси принял участие в семи матчах команды во всех турнирах и смог забить четыре гола.
РБК
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