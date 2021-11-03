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Главный тренер минского "Динамо": команду поразил вирус

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт объяснил причину очередного поражения в регулярном чемпионате КХЛ.


Вчера минчане потерпели домашнее поражение от московских одноклубников (3:7). "Бело-синие" вышли на лед в усеченном составе - в заявку команды попали всего 14 хоккеистов Причина - травмы и недомогания. Однако в клубе подчеркнули, что сданные накануне ПЦР-тесты были отрицательными.

"Обидно, что команду поразил вирус. Безусловно, нам не хватало игроков сегодня. Я снимаю шляпу перед теми, кто сегодня вышел на лед. Сейчас мы боремся с болезнью, которая у нас в команде. Есть такая проблема, действительно. Сейчас так, как есть", - сказал Вудкрофт. Его слова приводит пресс-служба ФХРБ.
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