



Вчера минчане потерпели домашнее поражение от московских одноклубников (3:7). "Бело-синие" вышли на лед в усеченном составе - в заявку команды попали всего 14 хоккеистов Причина - травмы и недомогания. Однако в клубе подчеркнули, что сданные накануне ПЦР-тесты были отрицательными.





"Обидно, что команду поразил вирус. Безусловно, нам не хватало игроков сегодня. Я снимаю шляпу перед теми, кто сегодня вышел на лед. Сейчас мы боремся с болезнью, которая у нас в команде. Есть такая проблема, действительно. Сейчас так, как есть", - сказал Вудкрофт. Его слова приводит пресс-служба ФХРБ.