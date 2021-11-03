Такой вот хоккей: "Зубры" потерпели четвертое поражение в пяти последних играх
Минское Динамо крупно уступило московским одноклубникам, пропустив семь шайб
Фото: ХК Динамо-Минск
В рамках регулярного чемпионата КХЛ минское Динамо дома уступило московскому Динамо — 3:7.
Хозяева неудачно начали встречу, пропустив две шайбы к пятой минуте. Спустя несколько секунд Артем Демков сократил отставание Зубров.
Однако еще до перерыва Петунин и Галиев довели счет до крупного.
Во второй трети москвичи трижды огорчили соперника и сняли вопросы о победителе. В заключительном периоде Илья Усов оформил дубль и установил окончательный счет на табло.
Таким образом, минчане потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.
В таблице Западной конференции Зубры с 30 баллами занимают четвертое место. Москвичи с 32 очками идут третьими.
Динамо-Минск — Динамо-Москва — 3:7 (1:4, 0:3, 2:0)
08:22 03/11/2021
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