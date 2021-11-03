+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Такой вот хоккей: "Зубры" потерпели четвертое поражение в пяти последних играх

Минское Динамо крупно уступило московским одноклубникам, пропустив семь шайб

Фото: ХК Динамо-Минск

В рамках регулярного чемпионата КХЛ минское Динамо дома уступило московскому Динамо — 3:7.

Хозяева неудачно начали встречу, пропустив две шайбы к пятой минуте. Спустя несколько секунд Артем Демков сократил отставание Зубров.

Однако еще до перерыва Петунин и Галиев довели счет до крупного.

Во второй трети москвичи трижды огорчили соперника и сняли вопросы о победителе. В заключительном периоде Илья Усов оформил дубль и установил окончательный счет на табло.

Таким образом, минчане потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.

В таблице Западной конференции Зубры с 30 баллами занимают четвертое место. Москвичи с 32 очками идут третьими.

Динамо-Минск — Динамо-Москва — 3:7 (1:4, 0:3, 2:0)
sportarena.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]