Фото: ХК Динамо-Минск





В рамках регулярного чемпионата КХЛ минское Динамо дома уступило московскому Динамо — 3:7.





Хозяева неудачно начали встречу, пропустив две шайбы к пятой минуте. Спустя несколько секунд Артем Демков сократил отставание Зубров.





Однако еще до перерыва Петунин и Галиев довели счет до крупного.





Во второй трети москвичи трижды огорчили соперника и сняли вопросы о победителе. В заключительном периоде Илья Усов оформил дубль и установил окончательный счет на табло.





Таким образом, минчане потерпели четвертое поражение в пяти последних играх.





В таблице Западной конференции Зубры с 30 баллами занимают четвертое место. Москвичи с 32 очками идут третьими.





Динамо-Минск — Динамо-Москва — 3:7 (1:4, 0:3, 2:0)