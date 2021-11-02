







"Мы рады объявить о назначении Антонио Конте нашим главным тренером. Подписан контракт до лета 2023 года с возможностью продления", - сообщает пресс-служба клуба.









Конте ранее тренировал "Челси", "Интер" и "Ювентус".





Напомним, вчера, 1 ноября, "Тоттенхэм" объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Положение португальского наставника пошатнулось после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:3).