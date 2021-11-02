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Подписан контракт Конте с «Тоттенхэмом» – до июня 2023

"Тоттенхэм Хотспур" объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.



"Мы рады объявить о назначении Антонио Конте нашим главным тренером. Подписан контракт до лета 2023 года с возможностью продления", - сообщает пресс-служба клуба.


Конте ранее тренировал "Челси", "Интер" и "Ювентус".

Напомним, вчера, 1 ноября, "Тоттенхэм" объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Положение португальского наставника пошатнулось после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:3).
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