Подписан контракт Конте с «Тоттенхэмом» – до июня 2023
"Тоттенхэм Хотспур" объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера.
"Мы рады объявить о назначении Антонио Конте нашим главным тренером. Подписан контракт до лета 2023 года с возможностью продления", - сообщает пресс-служба клуба.
Конте ранее тренировал "Челси", "Интер" и "Ювентус".
Напомним, вчера, 1 ноября, "Тоттенхэм" объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Положение португальского наставника пошатнулось после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:3).
20:38 02/11/2021
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