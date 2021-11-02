Эден Азар может покинуть "Реал" летом
Бланкос посчитали переход полузащитника неудачным.
Руководство мадридского "Реала" считает трансфер Эдена Азара неудачным.
В Реале полагают, что бельгиец не выйдет на тот уровень, что показывал в "Челси". Из-за этого в клубе ищут лучший вариант для Азара.
Предполагается, что Эден не покинет "Мадрид" в зимнее трансферное окно. Вероятно, трансфер Азара произойдет летом 2022 года.
В девяти матчах нового сезона Азар отличился результативной передачей.
"Реал" с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. 6 ноября бланкос сыграют с Райо Вальекано.
Источник: Ирина Т.
19:57 02/11/2021
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