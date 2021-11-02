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После скандала на Играх в Токио в современном пятиборье верховую езду заменят велогонкой

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) решил отказаться от проведения соревнований по верховой езде после скандала с избиением коня на летних Олимпийских играх в Токио.



Об этом пишет Прессбол со ссылкой на Guardian.

Для сохранения статуса олимпийского вида спорта перед Играми 2024 года в Париже в программу соревнований по современному пятиборью вместо верховой езды будет добавлен велоспорт.

Во время соревнований женщин на Олимпиаде-2020 в Токио тренер из Германии Ким Райзнер во время конкура несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала немецкая пятиборка Анника Шлой. Исполком UIPM выдал Райзнер черную карту, означающую дисквалификацию на оставшиеся соревнования.

Позднее UIPM дисквалифицировал и отстранил Райзнер от Олимпийских игр за жестокое обращение с конем.

В программу современного пятиборья, помимо конкура, входят фехтование, плавание и бег со стрельбой.
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