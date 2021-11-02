Главным тренером сборной в течение всего цикла останется Крэйг Вудкрофт, его ассистентом в ноябрьскую международную паузу станет Константин Кольцов.





Об этом пишет Прессбол со ссылкой на официальный сайт ФХБ.





"Цель ноябрьского сбора — просмотр максимального количества молодых игроков, чтобы дать им возможность проявить себя на международном уровне и, возможно, расширить перечень кандидатов для участия в чемпионате мира. В тренерский штаб Вудкрофта войдет Константин Кольцов, который хорошо зарекомендовал себя в работе с молодежью и уже имел опыт работы с командой в международных соревнованиях", — прокомментировал новый состав тренерского штаба генеральный менеджер сборных команд Михаил Грабовский.





С 11 по 13 ноября сборная Беларуси примет участие в международном товарищеском "Турнире четырех наций" в Словении, где сыграет с командой хозяев и сборными Франции и Австрии.











