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ФХБ оставила Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера сборной Беларуси, Кольцов станет помощником

Федерацией хоккея Беларуси сформирован тренерский штаб национальной сборной, который будет работать с командой в ближайшее время.

ФХБ оставила Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера сборной Беларуси, Кольцов станет помощником
Главным тренером сборной в течение всего цикла останется Крэйг Вудкрофт, его ассистентом в ноябрьскую международную паузу станет Константин Кольцов.

Об этом пишет Прессбол со ссылкой на официальный сайт ФХБ.

"Цель ноябрьского сбора — просмотр максимального количества молодых игроков, чтобы дать им возможность проявить себя на международном уровне и, возможно, расширить перечень кандидатов для участия в чемпионате мира. В тренерский штаб Вудкрофта войдет Константин Кольцов, который хорошо зарекомендовал себя в работе с молодежью и уже имел опыт работы с командой в международных соревнованиях", — прокомментировал новый состав тренерского штаба генеральный менеджер сборных команд Михаил Грабовский.

С 11 по 13 ноября сборная Беларуси примет участие в международном товарищеском "Турнире четырех наций" в Словении, где сыграет с командой хозяев и сборными Франции и Австрии.
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