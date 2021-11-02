Такой была форма в женском пляжном гандболе в соответствии с прежними правилами





Международная федерация гандбола (IHF) изменила правила по униформе, обязательной для команд в женском пляжном гандболе. Теперь вместо бикини и коротких топов гандболистки могут выходить на площадку в коротких шортах и майках со шлейками, пишет Nashaniva.com. Федерация разрешила спортсменкам более закрытую форму в ответ на поступавшие в последнее время обвинения в сексизме.





В июле Европейская федерация гандбола присудила норвежской команде по пляжному гандболу штраф в 1500 евро за «несоответствующую одежду». Во время чемпионата Европы спортсменки вышли на площадку не в бикини, а в шортах, поясняет Guardian.





Наложенное на норвежек взыскание вызвало возмущение среди общественных активистов. То, что гандболистки должны выступать в более открытой форме, чем гандболисты, было расценено как проявление сексизма.





Американская поп-звезда Pink в своем твиттере поддержала норвежек и предложила заплатить за них штраф. Норвежский министр спорта и культуры Абид Раджа назвал правила униформы в пляжном гандболе «абсолютно неразумными», а женские спортивные ассоциации всего континента призвали к отставке руководителей международной и европейской гандбольных федераций.





Норвежско-австралийская активистка Талита Стоун (Talitha Stone) создала петицию с призывом изменить правила женской униформы в пляжном гандболе. Ей удалось собрать 61 тысячу подписей.





Месяц назад министры спорта Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии направили в Международную федерацию гандбола совместное письмо с призывом обновить устаревшие требования к форме.





Теперь гандболистки могут играть в коротких облегающих шортах.





Активистка Талита Стоун поддержала решение Федерации и выразила надежду, что оно станет началом конца сексизма и объективации женщин и девушек в спорте.



