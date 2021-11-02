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Шок! В Аргентине болельщик выстрелил в тренера команды прямо во время матча

Главный тренер аргентинского клуба "Ферро" Маурисио Ромеро получил огнестрельное ранение во время матча третьего дивизиона местного чемпионата "Ураканом".

Все началось с конфликта между фанатскими группировками — сначала завязалась драка, позже дело дошло до оружия. Один из болельщиков начал стрельбу и по неосторожности попал в плечо Ромеро, сообщает Sport Bible.



Футболисты и арбитры оперативно среагировали на чрезвычайное происшествие и убежали в подтрибунное помещение, забрав с собой рухнувшего на газон тренера. Игра была остановлена при счете 3:1 в пользу "Уракана". Позже стало известно, что ранение Ромеро оказалось не слишком серьезным, и его жизни ничего не угрожает. Однако тренер все равно намерен подать заявление в полицию.
Источник: pressball.by
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