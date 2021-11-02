Все началось с конфликта между фанатскими группировками — сначала завязалась драка, позже дело дошло до оружия. Один из болельщиков начал стрельбу и по неосторожности попал в плечо Ромеро, сообщает Sport Bible.













Футболисты и арбитры оперативно среагировали на чрезвычайное происшествие и убежали в подтрибунное помещение, забрав с собой рухнувшего на газон тренера. Игра была остановлена при счете 3:1 в пользу "Уракана". Позже стало известно, что ранение Ромеро оказалось не слишком серьезным, и его жизни ничего не угрожает. Однако тренер все равно намерен подать заявление в полицию.







