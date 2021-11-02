Кормье - Федору Емельяненко: Уйди, чувак. Иначе все плохо закончится
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэниэл Кормье считает, что российский боец Bellator Федор Емельяненко должен завершить профессиональную карьеру.
Слова Кормье передает MMA News.
«Федор должен остановиться сейчас, хотя это похоже на сказку… Поехать в Москву и там выиграть нокаутом, как он это сделал. Просто уйди, чувак. Потому что иначе все это плохо закончится. Ты будешь таким же, как все остальные; окажешься на спине, и это будет похоже на историю, которую мы видели тысячу раз с великими чемпионами», — сказал Кормье.
Накануне Емельяненко нокаутировал американского бойца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве.
Напомним, что «Последний император» отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.
В профессиональной карьере Федора Емельяненко 46 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Тимоти Джонсона.
Источник: gazeta.ru
14:34 02/11/2021
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