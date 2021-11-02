Слова Кормье передает MMA News.





«Федор должен остановиться сейчас, хотя это похоже на сказку… Поехать в Москву и там выиграть нокаутом, как он это сделал. Просто уйди, чувак. Потому что иначе все это плохо закончится. Ты будешь таким же, как все остальные; окажешься на спине, и это будет похоже на историю, которую мы видели тысячу раз с великими чемпионами», — сказал Кормье.





Накануне Емельяненко нокаутировал американского бойца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве.





Напомним, что «Последний император» отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.





В профессиональной карьере Федора Емельяненко 46 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Тимоти Джонсона.







