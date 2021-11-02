"Адвокат спортсмена просила заменить Кудину на 2,5 года колонии на ограничение свободы ("химия"). На рассмотрение дела коллегией по уголовным делам ушло меньше часа. Жалоба не была удовлетворена, приговор оставлен без изменения", - говорится в сообщении правозащитников.





Напомним, приговор Кудину был вынесен судом Молодечненского района 11 августа.





Спортсмен признан виновным по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения).





Сам кикбоксер согласился на суде с тем, что нанес удары двум сотрудникам правоохранительных органов, однако, по его словам, сделал это не умышленно, а в целях самообороны.





Алексей Кудин - белорусский боец ММА, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу. Заслуженный мастер спорта Беларуси. Проходил срочную службу в спецназе внутренних войск в роте разведки.





Кудина задержали 10 августа на центральной площади Молодечно. Две недели он провел в Молодечненском РОВД и СИЗО в Жодино, затем его мера пресечения была изменена на домашний арест, а перед судом, который должен был начаться в ноябре 2020 года, — под подписку о невыезде.





Первый суд над Алексеем был назначен на 19 ноября, однако на заседание единоборец не явился, и его объявили в розыск.





После он был задержан в России и был экстрадирован в Беларусь 21 июля.