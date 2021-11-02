«Позвонил агент Тедеско и сказал: «Есть вариант во второй лиге, в том же клубе, где работал Доменико. Вспомни его историю, как он быстро взлетел. Хороший проект, президент уже почти подписал контракт с другим кандидатом, но он хочет переговорить с тобой, пообщайся». Мы связались по скайпу, обсуждали очень тонкие детали.





Был уверен, что на этом все и закончится, свяжемся через пару лет. Не хотел уходить из Кайрата, рассматривал Эрцгебирге как вариант на будущее, но в этот же вечер мне набрал агент и сказал, что президент восхищен и готов предложить контракт. Внезапно и неожиданно.





Понял, что не могу отказаться. Когда тебе, русскоязычному тренеру, в 33 года предлагают работу главного в одной из сильнейших стран мира, то ты должен рисковать. У меня изначально была такая установка на Германию и Англию.





На эйфории согласился. Не сомневался, что у меня получится. Однако, как показал опыт: есть твоя женщина, а есть не твоя. То, о чем мы говорили с вами: нужны гладиаторы под твою философию.





Хотя начали мы очень сильно, отобрав очки у всех трех лидеров турнира — Шальке, Нюрнберга и Санкт-Паули. Дальше — спад. Не могу сейчас уходить в детали, у нас еще не расторгнут контракт», — заявил Шпилевский.





Эрцгебирге с 8 очками занимает семнадцатое место в турнирной таблице второй Бундеслиги. 7 ноября команда примет Хайденхайм.